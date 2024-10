Fiscalía de Tarija no se pronuncia: la orden de aprehensión contra Evo Morales se hace esperar

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La Fiscalía de Tarija sigue el proceso al expresidente Evo Morales. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Fiscalía evita hablar del caso de trata contra Evo y no se conoce dónde está aprehendido el padre de la presunta víctima; asesor de Manfred dice que Santa Cruz es “cunumi, mestiza y de provincia” y debe repensarse; y, Bolivia registra 69 feminicidios en lo que va del año, según el reporte de la Defensoría en el Día de la Mujer. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Fiscalía evita hablar del caso de trata contra Evo y no se conoce dónde está aprehendido el padre de la presunta víctima

La noche de este viernes la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, indicó que no se brindarán detalles del caso que se lleva contra el expresidente Evo Morales por el presunto caso de trata y tráfico de personas. Hasta las 20:00 tampoco se informó dónde está aprehendido el padre de la presunta víctima. “Nosotros seguimos realizando las actuaciones y por el respeto, porque sabemos que todos están al pendiente de esta investigación, no vamos a dar mayores detalles precisamente para no entorpecer la misma”, indicó la fiscal a los medios. Gutiérrez calificó de compleja la investigación y señaló que cuando hayan realizado todas las actuaciones y los requerimientos brindarán más información a la población.

– Evo no tiene orden de aprehensión y “ojalá” la comisión de fiscales no se anime a emitir el mandamiento, señala Cox

Hasta el viernes, la Fiscalía Departamental de Tarija no emitió la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien no fue a declarar por el caso que se le sigue por la presunta comisión del delito de estupro y trata de personas, afirmó el abogado del exmandatario, Nelson Cox. Asimismo, expresó que “ojalá” la comisión de fiscales no se anime a hacerlo, porque incurrirá en errores procesales. “Claro, una fiscal que volvió con una acción amañada con un juez destituido y que era corrupto y con ayuda de la Procuraduría (…). Y ojalá que la comisión de fiscales no sea inducida en error para que se animen a sacar mandamiento de apremio contra Evo Morales”, respondió Cox sobre si se había emitido la orden de aprehensión.

– Opositores ven a Evo «preocupado» por extradición de Dávila; evistas creen que quieren entregarlo a la DEA

Para la oposición, Evo Morales está en el ojo de la tormenta y en las últimas horas su situación empeoró con la noticia de que Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila. Afrima que el exmandatario debería estar “preocupado” por el pedido del país norteamericano para que el exjefe policial sea juzgado en un tribunal de Nueva York. De acuerdo con los opositores, en Estados Unidos, Dávila, quien fue director de la FELCN durante el gobierno de Morales, podría revelar nexos entre el expresidente y el narcotráfico. Los evistas reaccionaron al respecto y denunciaron que el Gobierno alista un plan para entregar al exmandatario a la DEA.

– Pumari dice que ‘todos los procesos y juicios armados ya están hasta con sentencia’

El excívico Marco Antonio Pumari señaló este viernes que el caso Golpe I es una medida política contra aquellas personas que se movilizaron por el “fraude” electoral que se realizó en 2019. Indicó también que “todos” los juicios y procesos que se armaron “ya están con sentencia”. Pumari, la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de exaltos mandos militares y policiales, se volverán a reunir nuevamente en el inicio del juicio oral y presencial programado para el lunes 14, a las 09.00, en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz. El excívico indicó que la “intención” de trasladarlo se lo va a ejecutar, puesto que el Gobierno “no se hacen ningún problema”.

– Asesor de Manfred dice que Santa Cruz es “cunumi, mestiza y de provincia” y debe repensarse

“Santa Cruz está en el desafío de repensarse y de tener nuevas élites”, sostuvo Erick Fajardo, asesor político del alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa. “Santa Cruz es hoy día una Santa Cruz cunumi, una Santa Cruz mestiza, una Santa Cruz de provincia, más que la Santa Cruz imaginada de (Rubén) Costas y de los grandes cabildos”, agregó. Fajardo consideró que la región debe ser “releída” por sus élites y tomar en cuenta que hay otras que reflejan un carácter occidental y que antes no se avizoraba en la economía cruceña, pero que ahora es decisiva y controla aspectos importantes de la productividad oriental. “No creo que esa Santa Cruz se imagine de la misma manera como el buró político regional la imaginado hace 10 o 15 años atrás”, precisó.

– Exmagistrado que avaló la reelección de Evo Morales declinó su postulación al cargo de fiscal general, según senador

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores Monterrey, que firmó la resolución para la reelección presidencial indefinida de Evo Morales, está en la lista de las personas que declinaron su postulación al cargo de fiscal general del Estado, según lo confirmó este viernes, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución y Justicia Plural, el senador Roberto Padilla. “Está el postulante Flores Monterrey Ruddy José, Quiroga Flores José Luis, Soto Pareja Sandra, y Jimmy Remberto Almanza Pardo, son los cuatro que retiraron su postulación”, dijo Padilla, a los medios de comunicación. El legislador explicó que los cuatro abogados tomaron la decisión de retirarse de la carrera para el cargo público por “notas bajas”.

– En 2023 se incrementó el pago de la deuda pública a Bs 40.198 millones, 5 veces más que en 2015

Los desembolsos de deuda pública que realizó el Estado boliviano en 2023 alcanzaron a Bs 40.198 millones, es decir, se incrementó en cinco veces más con relación a 2015, cuando el pago era de Bs 8.992 millones, de acuerdo con la información proporcionada por el economista Julio Linares. “Esto muestra cómo se ha ido pagando y cómo ha ido creciendo el pago de la deuda pública. Si uno compara con el 2015, los pagos que se han hecho para honrar estas deudas internas y externas han subido en cinco veces más. Antes, los desembolsos que se realizaban para pagar estos créditos solamente sumaban ocho mil o nueve mil millones de bolivianos ahora están sumando más de 40 mil millones de bolivianos”, afirmó el experto.

– Emapa niega desabastecimiento de arroz y dice que se dispuso a 11.000 toneladas de materia prima para octubre

En Santa Cruz de la Sierra se han observado filas diarias de personas que llegan hasta oficinas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en busca de comprar arroz subvencionado. Muchos incluso señalan que deben dormir una noche antes para garantizar un espacio que les permita adquirir el producto. En respuesta a estas declaraciones, el director regional de Emapa, José Luis Mamani, aseguró que la oferta del grano se mantiene como estaba programada y que, incluso, se dispuso que para este mes se tenga un total de 11.000 toneladas de materia prima. Desde Emapa se informa que se tiene arroz y otros productos en las más de cien tiendas a nivel nacional y que “estamos abasteciendo a toda la población boliviana”.

– Bolivia registra 69 feminicidios en lo que va del año, según el reporte de la Defensoría en el Día de la Mujer

La Defensoría del Pueblo reportó, en el día de la mujer, más de 28.800 casos de violencia contra la mujer, datos alarmantes que deben ser objeto de análisis. “Se reflejan según el Ministerio Público, tenemos 28,876 casos de delitos comprendidos en la ley 348 y 69 feminicidios hasta octubre, esos son datos alarmantes” señaló Roxana Mallea, Adjunta de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con el reporte de los fiscales especializados en Delitos contra la Vida de los 69 hechos de Feminicidio la mayoría de las víctimas está en el eje central del país, en La Paz se tiene 18 casos, seguido de Cochabamba 14, Santa Cruz con 14, Tarija 7, Oruro 6, Potosí 6, Chuquisaca 2, Beni 2 y Pando sin casos. El mes de mayor registro de hechos fue abril con 11.

– A casi cinco meses de quemas y más de 10 millones de hectáreas afectadas, solo existen 4 sentenciados

En cinco meses donde se incrementaron las quemas y arrasaron con más de 10 millones hectáreas de bosque y pastizales, se abrieron 114 procesos penales contra aquellas personas que ocasionaron quemas e incendios forestales, pero solo existen cuatro sentencias condenatorias. “Tenemos aperturados (sic) 114 procesos penales de los cuales 86 son en Santa Cruz y 28 en el departamento del Beni distribuidos en diversos municipios. A la fecha existen cuatro personas con sentencia condenatoria, tres personas con detención preventiva en la cárcel de Palmasola”, informó el jefe nacional de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Robin Justiniano.