Santa Cruz: Ganaderos preocupados por pérdidas y notificaciones en medio de los incendios

La Asociación de Ganaderos de Ascensión de Guarayos (Agagua) observa la rapidez en que se actúa con el sector, lo que no sucede con los verdaderos responsables de ocasionar los siniestros.

“Vemos con preocupación la serie de notificaciones que están entregando a los ganaderos propietarios de predios pequeños, medianos y grandes. Rechazamos como sector este abuso , siendo que los ganaderos somos víctimas de estos incendios ocasionados por interculturales, campesinos que están asentados en tierras fiscales no disponibles y reservas forestales protegidas por ley”, señalan los ganaderos en una carta que hicieron llegar a la UOBT de Guarayos.

Ernesto Mercado, presidente de Agagua, observa la celeridad con la que se emiten las notificaciones a los ganaderos. “No sé si los campesinos e interculturales reciben notificaciones con la misma rapidez. Un día se quema una propiedad ganadera y al siguiente día ya tenemos la notificación. El caso es que el ganadero no quema, ¿cómo va a prender fuego a su potrero? , eso es absurdo, quemar el alimento de su ganado. El fuego es provocado por otros sectores”, afirmó Mercado.

Aunque no hay un número exacto, Mercado asegura que varios propietarios ya han sido notificados. “Hace dos días se quemó una propiedad y al día siguiente llegó la notificación. Yo he denunciado cómo los campesinos queman los cordones, pero a ellos no se los notifica”, añadió.