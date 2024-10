Ganaderos rechazan que el Gobierno y carniceros fijen sin consenso una banda de precios para la carne de res

Representantes del sector ganadero no firmaron tal determinación y Ruiz remarcó que no aceptan esta franja de precios, remarcando que estos se rigen por la oferta y la demanda y no así por un sector como el de los comerciantes de carne, señalando que los productores vienen garantizando la provisión de la proteína roja para el mercado interno.

“Lo hemos dicho siempre, los precios los da la oferta y demanda que todavía se vive en este país. Entonces, no puede ser que nosotros tengamos una banda de precios y nos digan que debemos vender entre ‘tanto y tanto de precio’ y no así un precio fijado para los intermediarios, en este caso contra Contracabol”, apuntó el dirigente de Fegasacruz.

En el encuentro del Gobierno y los carniceros también se contempló que las determinaciones asumidas serán sometidas a una evaluación en 30 días y que también contempla el futuro de la exportación de carne (un logro conseguido por el sector ganadero que cuenta con los respectivos excedentes).