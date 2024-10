Google con inteligencia artificial: navega el mundo visual y musical con Google Lens y Circle to Search

La búsqueda en Google ha sido un baluarte esencial durante años, siempre evolucionando y reimaginándose para adaptarse a nuestras cambiantes necesidades. Ahora, gracias a las capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA), Google promete expandir nuestra forma de interactuar con el mundo digital.

Conquistando el Mundo Visual con Lens

¿Recuerdas el asombro de poder buscar una canción simplemente tarareando una melodía? Google lo llevó al siguiente nivel con Google Lens, permitiéndote usar la cámara de tu móvil como un portal al conocimiento. Hoy, con la integración de IA generativa en Lens, ni siquiera necesitas escribir tus preguntas. Simplemente dirige tu cámara hacia el mundo que te rodea, haz una pregunta y, en un instante, un resumen de IA te proporcionará la información que buscabas junto con enlaces para profundizar más.

Los jóvenes, especialmente aquellos entre 18 y 24 años, han adoptado esta herramienta con entusiasmo. La capacidad de Lens para comprender videos es un cambio de juego. Imagina estar en un acuario, ver a un grupo de peces intrigantes y simplemente preguntar, «¿por qué nadan juntos?». Lens tomará el video, escuchar tu pregunta, y devolverá un resumen informativo. Esta función está disponible para los usuarios de Search Labs que están probando las «AI Overviews and more», y no podemos esperar para ver cómo transformará nuestra forma de aprender y explorar.

Explorando el Mundo a través de la Voz y la Música

Google no se detiene ahí. La búsqueda a través del audio ha dejado de ser un sueño lejano. ¿Quién no ha tenido esa frustración de escuchar una canción y querer saber más sobre ella sin cambiar de aplicación? Con la actualización de Circle to Search, ahora puedes identificar canciones en videos o películas sin salir de tu aplicación actual. ¡Es un verdadero regalo para los amantes de la música!

Pero eso no es todo. Gracias a la capacidad de hacer preguntas por voz en Lens, simplemente puedes hablar con tu dispositivo como lo harías con un amigo. Solo necesitas tomar una foto y dejar que tus palabras hagan el resto. Esta función está ahora disponible de forma global en los dispositivos Android e iOS para consultas en inglés.

Transformando la Experiencia de Búsqueda con IA

Google sigue sorprendiéndonos al reinventar la interfaz de búsqueda. Con una nueva página de resultados organizada y potenciada por inteligencia artificial, ahora es más fácil descubrir recetas o inspiraciones para comidas, organizadas especialmente para ti. La información se presenta de manera que puedes explorar artículos, videos, e incluso foros de manera más sencilla y eficiente. Este enfoque no solo mejora nuestra experiencia como usuarios, sino que también ofrece nuevas oportunidades para que los contenidos sean descubiertos.

En el universo de WWWhatsnew.com, siempre estamos emocionados de traerles las últimas innovaciones tecnológicas, y con esta nueva era de búsqueda impulsada por IA, los cambios prometen ser solo el comienzo de una evolución aún mayor. Así que mantente atento, porque las posibilidades ahora son realmente infinitas, y lo mejor es que todo esto está al alcance de un clic o al sonido de tu voz.