¡Hay que seguir apoyando! Familiares de jugadores piden que siga el aliento a la selección

Vladimir Terceros, padre de Miguelito, y Mariela Montero, esposa de Marcelo Suárez, destacaron que los seleccionados son un grupo de jóvenes que están dando todo por llevar en alto al país.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

Los familiares de dos grandes seleccionados de ‘La Verde’, hablaron en QNMP sobre el rendimiento de la selección que cayó ante Argentina, y pidieron a la población continuar apoyándolos, pues aún se continúa luchado por un lugar en el Mundial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Vladimir Terceros, papá de Miguel Terceros, destacó el esfuerzo de los jugadores y aseguró que ‘La Verde’ salió en busca de un buen resultado.

“Siempre va a haber tropiezo en el camino, para conseguir algo tenemos que aprender a levantarnos. Y como pueblo boliviano tenemos que seguir apoyando a los chicos, porque nos van a dar muchas alegrías de hoy en adelante”, manifestó orgulloso el padre de Miguelito Terceros, por todas las victorias que obtuvieron en el camino.

De igual manera, Mariela Montero, esposa del delantero Marcelo Suárez, señaló que el encuentro fue con los campeones del mundo, fue difícil, pues Bolivia cuenta con un equipo joven que está dando todo de sí, y aunque el resultado fue en contra, no son los últimos en la tabla.

“Este equipo nuevo nos está haciendo ilusionar, nos está haciendo vivir esta emoción otra vez, y nos tiene a todos los bolivianos unidos; espero que todos los bolivianos, con esta derrota, no se pongan en contra, no ataquen a los jugadores, no se vayan, simplemente apoyémoslos en la buena y en la mala”, manifestó Mariela Montero.

Tanto, la esposa de Marcelo Suárez y el padre de Miguelito Terceros, enviaron mensajes alentadores a los seleccionados y les recordaron que “hay que seguir mirando adelante, porque Bolivia aun tiene la oportunidad de continuar en la pelea para participar del Mundial 2026.

Este martes 15 de octubre se jugó el partido entre Argentina y Bolivia, donde ‘La Verde’ cayó ante los campeones del mundo (6 – 0). Con este marcador Bolivia se ubica como séptimo en la tabla de posiciones, manteniendo sus posibilidades de clasificar al mundial.