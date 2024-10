“Iván Lima, a momento de dejar el cargo, no me dejó nada sobre el caso Evo”, afirma ministro Siles

Siles también confirmó que actualmente el caso fue declarado en reserva y que el Ministerio de Justicia presentó ayer un apersonamiento, mediante el Sepdavi, para tener acceso al cuaderno de investigaciones.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

El ministro de Justicia, César Siles, se refirió este viernes al caso de la presunta comisión de estupro, trata y tráfico de personas en contra Evo Morales e indicó que su antecesor Iván Lima no le dejó ninguna documentación al respecto ni siquiera sobre el caso del vehículo en el que se movilizó el expresidente, durante la marcha desde Caracollo, en Oruro, hacia la sede de Gobierno.

“Iván, el exministro de Justicia, al momento de dejar el cargo (26 de septiembre), no me dejó ninguna información de este caso. Segundo, también hemos visto con sorpresa, no voy a decir con indignación como el caso de esta juez que dejó prácticamente la investigación penal por un grave delito de trata, que realice esas declaraciones, respecto a que no me ha dejado como ministro entrante, ninguna información, me refiero a casos de trata, vehículo blindado. En este caso en particular, tampoco he recibido ninguna información”, aseguró Siles, ante la pregunta de qué influencia tuvo del exministro Lima en este caso.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Aseguró que está descartado que haya tenido influencia en el inicio del caso en la resolución de aprehensión, además que, una juez de Santa Cruz dispuso que se la deje sin efecto e incluso fue más allá y determinó que el caso se derive a Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba.

También puede leer: Para evistas, juicio por estupro contra Morales es “persecución”; pero rechazan hablar de certificado de nacimiento, como prueba

La pregunta se da luego que en esta jornada, Morales aseguró que es inocente en éste y los otros tres casos que lleva la justicia en su contra. Incluso, aseguró que se trata de “maniobras políticas” lanzadas por el Gobierno, en represalia por la marcha que encabezó la semana pasada.

Siles también confirmó que actualmente el caso fue declarado en reserva y que el Ministerio de Justicia presentó ayer un apersonamiento, mediante el Servicio Plurinacional de Asistencia y Atención a la Víctima (Sepdavi), con ese apersonamiento recién conocieron el cuaderno de investigaciones y de los hechos que se están imputando y del estado de la investigación que se sigue en Tarija.

Reiteró que la acusación contra Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas que está en investigación y que será el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el que defina si la orden de no ejecutar la aprehensión contra el jefe del MAS “va o no va”.