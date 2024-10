Judiciales en peligro: salas constitucionales de Pando y Beni ordenan paralizar los comicios

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las pasadas elecciones judiciales de diciembre de 2017. Foto: Unitel

Tribunal de Beni declara desierta la convocatoria a elecciones del TSJ y el TCP y paraliza comicios judiciales; “si quiere diálogo el Gobierno, que levante todos los procesos políticos en contra de dirigentes y de Evo”, condiciona senador Loza; y, denuncian desaparición de presunta víctima de Morales; la Policía abre caso para buscarla. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Tribunal de Beni declara desierta la convocatoria a elecciones del TSJ y el TCP y paraliza comicios judiciales

El vocal constitucional del Tribunal de Garantías de Beni, Charles Mejía falló a favor del abogado Hugo Vargas Palenque, que aspiraba a ser candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por ese departamento en las judiciales. El Tribunal dio razón a Vargas y determinó que existen irregularidades en la convocatoria a al TSJ y al Tribunal Constitucional por lo que declaró desiertas las dos convocatorias, lo que paraliza esos comicios programados para el 1 de diciembre. “Dispone, primero, inaplicar el artículo 37, número 2 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, la ley 1549 del 6 de febrero de 2024, por ser manifiestamente contrario a los fines, valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado”, señala la parte resolutiva.

– TSE califica de «golpe a la democracia» tras declararse desierta convocatoria a judiciales, ven que hubo «extralimitación»

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, consideró este martes que la declaratoria desierta la convocatoria a las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Pando y que la decisión de Beni, en ambos casos es un «golpe a la democracia» y que no se lo había visto hace años. Incluso dijo que la sala constitucional de Beni se «extralimitó» en su análisis. Consideramos que esto es un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años y nunca había visto que un proceso electoral tenga tantas trabas. Nos preocupa de sobremanera el hecho que no se de seguridad jurídica al trabajo que realiza el órgano electoral, tanto a los electores como a los candidatos, señaló.

– Denuncian amenazas de arrebatarles tierras a quienes no se sumen al bloqueo evista

Denuncian que dirigentes afines a Evo Morales en Cochabamba obligan a sus bases a movilizarse y bloquear las carreteras con amenaza de multas o perder su tierra. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores, pidió a los afectados presentar denuncias. “Hay una dictadura sindical, los que están imponiendo son los ejecutivos desde arriba. A los del Trópico de Cochabamba les han sacado a bloquear a Parotani y Arani. Las sanciones son extremadamente altas, los que no han ido a los bloqueos están siendo amenazados con bajarle sus catos de coca”, denunció el exdirigente y cocalero Gregorio Mamani. Morales y sus afines empezaron el lunes un bloqueo de caminos nacional, aunque hasta el momento se focaliza en Cochabamba.

– En dos días de bloqueo evista, Vías Bolivia reporta pérdida de Bs 719 mil por el no cobro de peaje

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó este martes que en dos días de bloqueos que acatan los evistas, la estatal Vías Bolivia reporta una pérdida de 719 mil bolivianos por el no cobro de peaje en las carreteras. El corte de ruta principalmente se da en las regiones de Cochabamba que conectan con Santa Cruz y el occidente del país. “Vamos a referirnos al bloqueo del ala evista, que en estos dos días han provocado la interrupción y la circulación del transporte liviano y pesado, pero más aún un perjuicio al pueblo boliviano. En ese entendido, Vías Bolivia nos ha hecho conocer que en estos dos días se ha perdido más de 719 mil bolivianos”, afirmó la autoridad, en conferencia de prensa.

– CSUTCB arcista pide cárcel para Evo y el Gobierno no negociará intereses político-personales

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) arcista pidió este martes cárcel para el expresidente Evo Morales por presuntamente haber cometido un hecho de “violación”; mientras tanto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, sostuvo que no negociarán intereses político-personales ni electorales porque no es competencia del Órgano Ejecutivo resolver esos temas. “Estamos sumamente molestos. Pedimos a la justicia boliviana, al Ministerio Público y al ministerio de Gobierno actuar con mano dura. El hermano Evo Morales ya debería estar detrás de las rejas, debería estar en la cárcel. Esa persona es una manzana podrida, un cáncer para el Estado bolivianos”, declaró el dirigente Hugo Casilla.

– “Si quiere diálogo el Gobierno, que levante todos los procesos políticos en contra de dirigentes y de Evo”, condiciona senador Loza

El senador evista Leonardo Loza dijo al gobierno que si quiere diálogo con la dirigencia del Pacto de Unidad y las organizaciones que están movilizadas, primero que levante los “procesos políticos” en contra de sus dirigentes y de su líder Evo Morales, quien fue convocado a declarar por la Fiscalía Departamental de Tarija, por la presunta comisión del delito de estupro y trata y tráfico de personas. “Habla de diálogo, pero detiene personas, gasifica, reprime, persigue y creo que ese doble discurso no sirve. Pido al Gobierno que cese la persecución si quiere diálogo, seamos serios, que levanten todos todos los procesos políticos instaurados a los dirigentes del país, particularmente al hermano Evo Morales”, condicionó.

– Denuncian desaparición de presunta víctima de Morales; la Policía abre caso para buscarla

La diputada Luciana Campero (CC) denunció este martes que la presunta víctima de Evo Morales, además de su madre e hija, están desaparecidas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que la Policía abrió un caso de búsqueda de la joven con la que el expresidente habría tenido una hija. “Hoy hemos recibido la noticia de que se ha abierto un proceso penal, una denuncia investigativa por desaparición de persona. No se encuentra, lamentablemente, a quien habría sido la presunta la víctima del señor Evo Morales”, declaró Del Castillo. Morales es investigado por el presunto delito de trata y tráfico de personas, luego de denunciarse que, en 2016, cuando era presidente, tuvo una hija con una menor de 16 años, en el departamento de Tarija.

– Fiscalía presentó ampliación de imputación contra los investigados en el caso piscinas YLB

Debido al caso de las piscinas de evaporación de litio de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Fiscalía amplió los delitos por los cuales se investiga a todos los implicados en el hecho. “Lo que ha hecho el Ministerio Público es ampliarles los delitos por los que se está investigando. Algunos de ellos ya están detenidos preventivamente”, explicó el juez encargado del caso, Iván Córdoba, este martes. El caso se remonta a una auditoria del 18 de abril dentro de la empresa estatal, en la que se evidenció que la construcción de 18 piscinas de evaporación de litio presentaba bastantes irregularidades. Las piscinas estaban inoperables, a causa de los materiales usados y un mal manejo.

– Estudio revela que el Gobierno otorga millonarias subvenciones al agronegocio y a la minería aurífera y que invierte poco en medio ambiente

“A fuego y mercurio, crisis ecológica y desigualdades en Bolivia”, titula un reciente estudio de Oxfam, que revela que, en los últimos dos años, el Gobierno boliviano ha invertido aproximadamente 1.490 millones de dólares en el sector de agronegocios y ha otorgado subsidios a los hidrocarburos por un valor de entre 300 y 350 millones de dólares. El documento, además, señala que el Gobierno entrega alrededor de 977 millones de dólares a la minería aurífera y, en comparación a esos datos, sus asignaciones para medio ambiente o salud son modestas. “El presupuesto asignado al sector medio ambiente y agua en 2023 fue solo de 335 millones de dólares y el presupuesto en salud en 2024 alcanzó a 771 millones de dólares”, señala el informe.

– Arce afirma que se está «ganando la batalla» contra los incendios

A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce afirmó que se está “ganando la batalla” contra los incendios forestales que afectan especialmente al oriente boliviano y por los cuales el Gobierno declaró desastre nacional. “Estamos ganando la batalla a los incendios gracias al importante refuerzo aéreo y a los aviones cisterna que contratamos, además del excepcional trabajo de nuestros bomberos forestales”, afirmó el mandatario este martes. Desde el fin de semana, la cantidad de fuegos activos a nivel nacional comenzó a reducir. El Ministerio de Defensa reportó que se redujo de 70 incendios a 36. De acuerdo con la Gobernación de Santa Cruz, este martes el departamento cruceño, el más afectado, registra 26 incendios.