Juicio oral Golpe I: Exdiputada Patty afirma que se subsanaron observaciones y que audiencia continuará este martes  

eju.tv / Video: BTV

Lidia Mamani / La Paz

La exdiputada Lidia Patty, parte acusadora del caso Golpe de Estado I, afirmó este lunes que se subsanaron observaciones que hizo el Tribunal Sexto de Sentencia Penal de La Paz, la anterior semana y que mañana 29 de octubre, se reinstalará la audiencia del juicio oral con la presencia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el excívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. La misma se fijó para las 8.30 horas.

“Iniciará a las 8.30, ya está programado y continuará sin ningún problema. Habían algunas observaciones y ya han presentado las observaciones y por eso vamos a continuar”, afirmó.

Sobre cuáles eran las observaciones, respondió que ella tuvo que presentar las pruebas, pero en el Tribunal señalaba que falta el lugar y a dónde se ha transferido o a qué cuenta, aunque no precisó los detalles del mismo, que fueron observados.

“He presentado esas pruebas, no es que es algo que se dijo sin sustento, pero hubo tantos documentos que se les escapó y se han subsanado. No es la primera vez que pasa eso, siempre hacen esas observaciones en los juicios y no es como dicen ellos, que se ha anulado. Me sorprendí cuando escuché eso”, enfatizó.

En días pasados se informó que la Fiscalía cumplió con el plazo y presentó ante el Tribunal Sexto de Sentencia Penal de La Paz, la acusación subsanada en la acusación contra el gobernador Camacho, y Pumari.