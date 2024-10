La feroz autocrítica que hizo Bielsa tras otro empate de Uruguay y su respuesta sobre Luis Suárez

El entrenador argentino de la Celeste se refirió al 0-0 ante Ecuador en Montevideo. “Hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo”, afirmó.

Marcelo Bielsa desestimó este martes que las recientes críticas de Luis Suárez hayan influido en el desempeño de la selección de Uruguay tras el pobre empate 0-0 contra Ecuador por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Celeste, que había generado expectativas tras un inicio prometedor, suma ahora cuatro partidos sin triunfos y sin goles.

El turbulento momento del equipo se agrava tras las declaraciones de Suárez, quien el 3 de octubre, poco después de retirarse de la selección a los 37 años, acusó a Bielsa de maltrato hacia los jugadores y de dividir al grupo. Varios referentes del equipo también reconocieron problemas de convivencia interna.

“Yo no ignoro la situación, pero si me preguntan si no lograron jugar bien a causa de esos episodios, mi respuesta es no. Eso no influyó”, aseguró Bielsa en conferencia de prensa. La semana pasada, tras la derrota ante Perú, el DT también había descartado que las críticas de Suárez tuvieran un impacto negativo en el juego.

Bielsa: “Hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo”

Bielsa, quien asumió la dirección técnica de la selección uruguaya en mayo de 2023, reflexionó sobre la situación del equipo. “Yo soy sincero, la conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay, desde mi punto de vista, tiene mejores jugadores que los rivales a los que no les pudimos ganar. Y cuando un equipo tiene mejores jugadores que el rival y no gana, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo”, señaló a modo de autocrítica.

Uruguay, que el año pasado había vencido a la campeona del mundo, Argentina, y también a Brasil, tiene una post Copa América complicada, con empates ante Ecuador, Paraguay y Venezuela, además de la derrota ante Perú.