La Uagrm realiza una marcha y exige asignación de recursos económicos al Gobierno

Estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) realizaron una marcha de protesta este jueves en la que reclamaban al Gobierno nacional una supuesta negativa en la asignación de recursos económicos a través de un presupuesto extraordinario en beneficio de esta casa superior de estudios.

El rector Vicente Cuéllar había expuesto que solo la universidad estatal cruceña es la única del país que no ha sido atendida en sus demandas y que las otras instituciones educativas ya solucionaron su problema económico.

En caso que no haya una asignación de recursos se está en “peligro que esta universidad se cierre el próximo mes”, advirtió señalando que no se podría culminar este semestre porque no hay los fondos necesarios.