Encuesta ratifica tendencia de las anteriores: Samuel no suelta el primer lugar, Tuto y Andrónico lo escoltan

Resultados de la encuesta presentada en dos canales televisivos. Foto: captura pantalla Cadena A

Encuesta: Samuel sigue primero, Tuto mantiene el segundo puesto y Andrónico se ubica tercero. Del Castillo y Copa se hunden más; Fernández muestra leve mejoría, según última encuesta. El 15,5% de los bolivianos aún no decide por quién votar en las elecciones de agosto; el 12% opta por el nulo o blanco. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Encuesta: Samuel sigue primero, Tuto mantiene el segundo puesto y Andrónico se ubica tercero

Con el 19,6%, el candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, lidera la intención de voto de la encuesta de intención de voto más reciente presentada este domingo. Le sigue muy cerca el postulante de Libre, Jorge Tuto Quiroga, con el 16,6%. Mientras que Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, se ubica tercero, con el 13,7%. La encuesta fue presentada la noche de este domingo por Cadena A y la recolección de los datos estuvo a cargo de la empresa Captura Consulting. En cuarto puesto se ubica al candidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa; en quinto lugar, está Rodrigo Paz del PDC con el 6,3%. En la segunda mitad de la table, el sexto escaño es de Jhonny Fernández de La Fuerza del Pueblo; en séptimo sitial está Eduardo del Castillo del MAS, le sigue Eva Copa de Morena en octavo lugar con el 1,1% y en último puesto se ubica Fidel Tapia de NGP. La encuesta no toma en cuenta al analista Jaime Dunn, aspirante de NGP, ni al candidato Pavel Aracena, de la alianza de ADN, porque aún no habían presentado su trámite para inscribirse como candidato.

– Del Castillo y Copa se hunden más; Fernández muestra leve mejoría, según última encuesta

Una nueva encuesta nacional de Captura Consulting confirma el declive electoral de la candidata de MORENA, Eva Copa, y del MAS, Eduardo Del Castillo, quienes se alejan más del umbral legal mínimo del 3%, mientras Jhonny Fernández, de la Fuerza Del Pueblo, consigue un leve repunte y se acerca al bloque de media tabla. En relación a la anterior encuesta de El Deber, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, mejora su posicionamiento, aunque todavía lejos de los líderes de la contienda. En contraste, Del Castillo y Copa pierden el poco terreno electoral que conservaban. El exministro de Gobierno solo alcanza un 1,4% y la alcaldesa alteña apenas el 1,1%. Ambas cifras no solo reflejan una pérdida de respaldo, sino que también colocan a sus frentes políticos al borde de perder la personería jurídica, de acuerdo con la normativa electoral vigente. El sondeo posiciona al empresario Samuel Doria Medina, de Unidad, como el favorito, con un 19,6% de apoyo, seguido por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, Alianza Libre, con 16,6%.

– El 15,5% de los bolivianos aún no decide por quién votar en las elecciones de agosto; el 12% opta por el nulo o blanco

La reciente encuesta de intención de voto presentada por Cadena A la noche de este domingo refleja que el 15,5% de los bolivianos aún no decide por quién votar a casi dos meses de la elección del 17 de agosto. Asimismo, el 5% de los encuestados anunció un voto blanco, mientras que el 7,4% optará por el voto nulo. La suma de estos tres porcentajes llega a 27,9%. El candidato que ocupa el primer sitial, Samuel Doria Medina, de alianza Unidad, suma 19,6%. Mientras que el postulante de Libre, Jorge Tuto Quiroga, alcanza el 16,6%. Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, se ubica tercero, con el 13,7%. La encuesta fue elaborada del 10 al 20 de junio en 82 localidades con las siguientes características. La muestra es de 2.500 encuestas. El margen de error es de 2,2%. El diseño de la investigación y el análisis de los resultados obtenidos fueron realizados por el equipo de profesionales de Captura Consulting. Las encuestas se realizaron del martes 10 de junio hasta el viernes 20 de junio 2025. Se trata de resultados a escala nacional y departamental (urbano y rural).

– ¿Y cómo están los candidatos a la Vicepresidencia?

En la consulta con miras a los comicios generales del próximo 17 d agosto, también se preguntó a los encuestados ¿cuál de estos candidatos a la vicepresidencia considera usted que es el mejor? Y las respuestas fueron las siguientes: Edman Lara de PDC 22,8 %; Juan Carlos Medrano de APB-Súmate 13 %; José Luis Lupo de Unidad 9,5 %; Jorge Richter de Morena 5,2 %; Mariana Prado de Alianza Popular 4,3 %; Juan Pablo Velasco de Libre 4 %; Milán Berna del MAS 1,3 %; Edgar Uriona de NGP 1,4 %; Antonio Saravia de ADN 1,9 %. Para Jimena Costa, si bien se mantiene la tendencia general en la intención de voto, en comparación con una encuesta anterior, se ve un sostenido ascenso en la simpatía hacia Rodrigo Paz. Luego agregó que podría ser por la acertada elección de Edman Lara como su candidato a vicepresidente. Según Marcelo Silva, estos porcentajes dejan ver la “improvisación” a la hora de su elección. Agregó que un candidato a vicepresidente es aquel que hace subir al candidato a la Presidencia, y en el caso boliviano actual no se dio esa figura.

– Ampliado “evista” pide no trabar una posible candidatura de Morales en otro partido

El ampliado “evista” que se desarrolló este domingo en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, determinó pedir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no obstaculizar la participación del expresidente Evo Morales en las elecciones de agosto, en caso de que se presente un espacio para que él ingrese como candidato, ante la posible renuncia de algún aspirante a la presidencia. “Ante la posibilidad de renuncia de postulantes al cargo de candidatos, el presidente el Tribunal Supremo Electoral no debe obstaculizar una eventual sustitución de candidatos si el caso aconseja, para que nuestro candidato Evo Morales Ayma pueda participar en las elecciones generales”, señala el punto tres de las conclusiones del evento. «Vamos a defender si algún partido nos habilita como candidatos», dijo Morales tras la lectura del documento borrador y poco antes de concluir el encuentro. El ampliado concluyó que Morales es el único candidato que representa las organizaciones sociales y descartó que el ex presidente ingrese a otra postulación que no sea para presidente.

– TSE solicitó aclaraciones a la Contraloría y a la Alcaldía de El Alto sobre presuntas deudas de Jaime Dunn

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó informes a la Contraloría General del Estado (CGE) y a la Alcaldía de Alto para aclarar si el candidato presidencial Jaime Dunn mantiene o no deudas pendientes con el Estado, en cumplimiento del artículo 234 de la Constitución Política del Estado, que establece como requisito no tener pliegos de cargo ejecutoriados ni cuentas por pagar para postular a cargos electivos. “Se pidió una aclaración sobre la solvencia fiscal a la Contraloría y a la Alcaldía de El Alto, en sentido de que exista o no una deuda de Jaime Dunn con el Estado. Entiendo que esa información ya llegó de la Contraloría”, explicó el vocal Tahuichi Tahuichi. Agregó que ambos informes serán evaluados esta semana en sala plena del TSE y que, en función a ello, se tomará una decisión sobre la habilitación de Dunn como candidato presidencial por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP). Asimismo, el informe incluye un certificado aclaratorio que especifica pagos realizados por Dunn, lo cual aporta elementos relevantes para evaluar su situación fiscal.

– Bolivia tiene deudas con ocho organismos internacionales y nueve países

La deuda de Bolivia por préstamos externos asciende a $us 11.923 millones, de esta cifra $us 9.760 millones corresponden a créditos con organismos multilaterales, $us 2.101 millones son por préstamos bilaterales y 61,4 millones son créditos privados, según el último informe del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31 de mayo. El principal acreedor multilateral es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con $us 4.370 millones, seguido por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con $us 2.956 millones, y luego por el Banco Mundial con $us 1.683 millones. También figuran Fonplata con $us 449 millones, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con $us 110 millones, el fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con $us 107 millones, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con $us 63,4 millones, y el Fondo Nacional de Desarrollo (FND) con $us 19,7 millones. En cuanto a los préstamos bilaterales, Bolivia mantiene obligaciones por un total de $us 2.101 millones con nueve países.

– Científicos validan el litio del Salar de Uyuni para fabricar baterías de alta calidad

Un estudio publicado en la revista científica Energy & Environmental Materials confirmó que el carbonato de litio (Li₂CO₃) extraído de la salmuera del Salar de Uyuni tiene la pureza necesaria para ser usado en la fabricación de baterías recargables de alto rendimiento. En esta investigación –Del salar a las celdas: validación del Li2CO3 proveniente de salmuera del Salar de Uyuni para la fabricación de celdas de baterías de iones de litio– el Li₂CO₃ boliviano fue purificado hasta alcanzar una calidad apta para baterías y se utilizó con éxito para sintetizar NMC111, un material catódico compuesto por níquel, manganeso y cobalto, que es ampliamente empleado en la industria de las baterías de iones de litio. Para validar el potencial real de este material, los científicos no se limitaron a pruebas de laboratorio en condiciones ideales. Evaluaron el rendimiento del NMC111 en celdas tipo SLP y 3E, formatos más grandes y exigentes que imitan el funcionamiento real de baterías usadas en autos eléctricos o almacenamiento de energía.

– Caída de ingresos de renta de gas impacta en gobernaciones

Ante la caída de los ingresos por la venta de gas natural a Brasil, luego de haber cesado el contrato con Argentina, la situación económica de las gobernaciones se torna complicada debido a que alrededor del 95% de su presupuesto depende de regalías, por ello plantean un pacto fiscal para modificar el tema de los ingresos, de lo contrario podrían cerrar en los próximos años, ya que Bolivia dejó de percibir más de 4.000 millones de dólares. De acuerdo con el documento de la Fundación Jubileo, los ingresos de las gobernaciones provienen de: regalías, recursos del Fondo Compensatorio departamental, coparticipación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Impuesto a la participación en juegos, impuestos departamentales, recursos propios, transferencias del sector público, donaciones, préstamos externos e internos, transferencias del Gobierno central para servicios personales de salud y gestión social y saldos en bancos de gestiones anteriores.

– Fuerzas Armadas activan plan nacional contra incendios e instalan cuatro campamentos en zonas críticas de Santa Cruz

Las Fuerzas Armadas iniciaron esta semana la implementación del Plan de Acción de Prevención de Incendios Forestales 2025, con la instalación de cuatro campamentos estratégicos en las zonas de mayor riesgo de Santa Cruz: Urubichá, Concepción, San Matías y Roboré. La iniciativa forma parte del programa “En Defensa de la Vida y del Medio Ambiente – Lucho contra el Fuego”, con el objetivo de evitar incendios de magnitud como los registrados en 2019 y 2024. “El patrullaje es ahora una prioridad. Empezamos con cuatro campamentos iniciales, pero en las próximas semanas se habilitarán más, con brigadas militares y bomberos forestales que estarán permanentemente desplegados”, informó el comandante del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (CCREA), Mauricio Dávila. El plan contempla acciones integradas de prevención, control de quemas, monitoreo temprano y respuesta rápida. Además, se capacitará a personal militar, bomberos voluntarios y líderes comunitarios. en técnicas especializadas como comportamiento del fuego.