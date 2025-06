Bolivia tiene deudas con ocho organismos internacionales y nueve países

El principal acreedor multilateral es el BID, y la República Popular de China es al país al que más dinero se debe

La deuda de Bolivia por préstamos externos asciende a $us 11.923 millones, de esta cifra $us 9.760 millones corresponden a créditos con organismos multilaterales, $us 2.101 millones son por préstamos bilaterales y 61,4 millones son créditos privados, según el último informe del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31 de mayo.

El principal acreedor multilateral es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con $us 4.370 millones, seguido por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con $us 2.956 millones, y luego por el Banco Mundial con $us 1.683 millones.

También figuran Fonplata con $us 449 millones, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con $us 110 millones, el fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con $us 107 millones, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con $us 63,4 millones, y el Fondo Nacional de Desarrollo (FND) con $us 19,7 millones.

En cuanto a los préstamos bilaterales, Bolivia mantiene obligaciones por un total de $us 2.101 millones con nueve países. La República Popular de China es el principal acreedor por una deuda de $us 1.249 millones, seguida por Francia con $us 704 millones.

Otros países acreedores son Alemania con $us 84,8 millones, Corea del Sur con $us 34,4 millones, Italia con $us 11 millones, Brasil con $us 9,1 millones, España con $us 5 millones, Japón con $us 3 millones y Venezuela con $us 0,5 millones.

La deuda con acreedores privados representa una fracción menor del total, alcanzando los $us 61,4 millones. A estas cifras se suman los títulos de deuda que alcanzan los $us 1.850 millones, elevando la deuda pública externa total a $us 13.773 millones.

Según el ente emisor, la deuda externa representa el 25% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje considerado sostenible y por debajo del umbral de riesgo señalado por organismos internacionales; no obstante, la calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P) rebajó la calificación de riesgo a Bolivia a CCC-, una de las más bajas del mundo.

La S&P sostiene que Bolivia enfrenta “riesgos crecientes” para honrar sus compromisos con acreedores. El país enfrenta una situación difícil debido a la escasez de dólares, moneda en la cual debe cumplir con los pagos por los créditos adquiridos.

En enero, la Fitch Rating también redujo la calificación crediticia de Bolivia a CCC-, debido de la caída de reservas internacionales y el aumento de la inflación, entre otras causas.

El Gobierno espera que el parlamento apruebe los créditos por más de $us 1.800 millones que se encuentran estancados en la Asamblea para no ingresar en un “default” por el impago del servicio de deuda.

Este complejo panorama se presenta en un contexto económico marcado por la escasez de dólares en el mercado interno. Lo que impulsó la cotización del dólar paralelo a niveles sin precedentes. Actualmente, en el mercado informal se paga entre Bs 15,50 y Bs 16 por dólar, más del doble del tipo de cambio oficial de Bs 6,96, fijado por el BCB desde 2011.

