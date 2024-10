Ronald Palacios Castrillo

Algunas de las preguntas más apasionantes de la ciencia son las preguntas sobre el origen.

Para los cosmólogos, las grandes preguntas sobre el origen son: ¿cómo comenzó el universo? ¿Y cómo se formaron las galaxias, las estrellas y los planetas?

Para los biólogos, las grandes preguntas sobre el origen son: ¿cómo surgió la vida de la no vida (abiogénesis)? ¿Y cómo surgen las adaptaciones y las nuevas especies?

Para los psicólogos, en cambio, las grandes preguntas sobre el origen son: ¿qué nos hace ser quienes somos? ¿De dónde surgió la mente? ¿Y por qué mi mente es diferente de la tuya?

La genética del comportamiento es el campo que se ocupa de la última pregunta: los orígenes de las diferencias individuales. Más precisamente, es el campo que pregunta: ¿hasta qué punto las diferencias individuales se deben a la naturaleza y hasta qué punto se deben a la crianza?

Si aún no has oído hablar de la genética del comportamiento, casi seguro que has oído hablar de sus principales herramientas: los estudios de gemelos y los estudios de adopción. Con estas herramientas y otras similares, los genetistas del comportamiento han avanzado considerablemente en la solución del antiguo enigma de la naturaleza y la crianza. De hecho, a principios de siglo, el genetista del comportamiento Eric Turkheimer anunció que “el debate sobre la naturaleza y la crianza había terminado”.

Los resultados más importantes del debate están plasmados en las Cuatro Leyes de la Genética del Comportamiento: cuatro generalizaciones bien fundamentadas que han surgido de más de medio siglo de investigación en este fascinante campo.

Al principio, sólo había Tres Leyes. Estas fueron propuestas por Turkheimer en el mismo artículo en el que anunció el fin del debate sobre la naturaleza y la crianza. (Y es justo mencionar que Turkheimer no está de acuerdo con la forma en que muchos han interpretado las leyes, que él cree que exagera y malinterpreta el papel de la naturaleza). La Cuarta Ley fue añadida 15 años después en un artículo del psicólogo Chris Chabris y sus colegas.

A continuación se presentan las Cuatro Leyes, junto con algunas pruebas representativas de cada una de ellas.

Primera ley: Todos los rasgos psicológicos son parcialmente hereditarios

Evidencia representativa: los gemelos idénticos criados por separado son más similares que los gemelos fraternos criados por separado, quienes a su vez son más similares que los no familiares criados por separado.

Segunda ley: El efecto de haber sido criado en la misma familia es menor que el efecto de los genes

Evidencia representativa: los gemelos idénticos criados juntos son poco o nada más similares que los gemelos idénticos criados por separado, al menos en la edad adulta. Del mismo modo, los hermanos adoptados criados juntos no son mucho más similares que los no familiares criados por separado.

Tercera ley: Muchas de las diferencias entre las personas en los rasgos psicológicos no son atribuibles ni a los genes ni al entorno familiar

Evidencia representativa: los gemelos idénticos criados juntos no son idénticos, a pesar de compartir todos sus genes y su entorno familiar.

Cuarta ley: La mayoría de los rasgos complejos están determinados por muchos genes de pequeño efecto

Hallazgo representativo: no hay variantes genéticas comunes que aumenten o disminuyan el coeficiente intelectual [CI] en, digamos, 5 puntos. Sin embargo, existen cientos o incluso miles de variantes genéticas que aumentan o disminuyen el coeficiente intelectual en una fracción minúscula de un punto.

Cada una de estas generalizaciones está respaldada por una gran cantidad de estudios. De hecho, las Cuatro Leyes se encuentran entre los hallazgos mejor replicados en psicología.

Por esa razón, todo psicólogo y cualquier persona que desee comprender la mente y el comportamiento humanos debe tener un buen conocimiento práctico de estas leyes.

