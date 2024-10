Las dos facciones del MAS se enfrentan por procesos legales sin reparar daños a supuestas víctimas

Fuente: El Deber

Evo Morales es acusado de trata y tráfico de personas y estupro agravado por embarazar supuestamente a una adolescente de 15 años en 2016. Además, existen denuncias similares en Warnes, Cochabamba y Santa Cruz; sin embargo, no existen nada oficial. Por ahora, la única demanda que es investigada está en Tarija, donde el expresidente debía brindar su declaración informativa el pasado jueves, pero no llegó. Por eso, la Fiscalía de esa región anunció que se emitirá una nueva orden de aprehensión.

La funcionaria de la Alcaldía de Cochabamba lamentó que no exista reparación a las víctimas por los daños cometidos y admitió que por el temor en su momento no se presentaron las denuncias ante la justicia. “Los padres confiaban que le iban a dar un trabajo de limpieza. No puede ser que los padres den consentimiento para que una menor vaya a trabajar. Más allá de eso, se encontraba en Palacio de Justicia, lamentablemente Evo Morales abusando de su poder”, cuestionó Herrera.

La funcionaria cochabambina además dijo que se tiene “varios” antecedentes sobre estos hechos, pero que “lamentablemente son casos que han sido rechazados por la Justicia como los seis casos que han llegado al Ministerio Público y el doctor (Juan) Lanchipa no ha dado paso a los mismos, generando un vacío de justicia donde no solo se vulnera los derechos de los niños, sino de las personas”.

“Estoy asustada con todo”. Así resume lo que vive ahora una presunta víctima de uno de los casos abiertos contra Evo Morales por estupro y trata y tráfico. Ella no quiere dar entrevistas por temor. No apunta al líder cocalero ni tampoco a autoridades judiciales o gubernamentales. Por ahora, ella quiere que pase el tiempo. Ningún proceso por estupro o trata y tráfico de personas contra Morales avanzó.

Una de las supuestas víctimas de Evo Morales tuvo un breve contacto con EL DEBER y admitió que no existe reparación ni atención de la justicia en este tipo de casos. “Estoy asustada con todo. Gracias por preocuparse. No quisiera que me entreviste. Me da vergüenza (lo que está pasando), que pase un poco”, fue el mensaje que envió la víctima a este medio.