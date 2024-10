Los cubanos sufren por los apagones prolongados, la escasez de agua y los alimentos echados a perder: «Tengo 74 años, nunca había visto algo así»

La dictadura apuntó contra la demanda de energía de las pequeñas y medianas empresas y el uso del aire acondicionado. Pero en las calles hubo cacerolazos y crece la indignación: “Cuatro días sin electricidad es un abuso para los niños”

Muchos cubanos esperaban angustiados y algunos salieron a las calles en protesta mientras los apagones generalizados se prolongaban hasta su tercer día. Sus preocupaciones aumentaron cuando el huracán Oscar azotó la costa oriental de Cuba con vientos y fuertes lluvias.

En Santo Suárez, parte de un populoso barrio del suroeste de La Habana, la gente salió a las calles golpeando cacerolas y sartenes en protesta el domingo por la noche.

“No hemos tenido electricidad durante tres noches y nuestra comida se está pudriendo. Cuatro días sin electricidad es un abuso para los niños”, dijo a The Associated Press Mary Karla, una residente que tiene tres hijos y no quiso dar su apellido.

Los residentes caminan por una calle durante un apagón tras la falla de una importante planta eléctrica en La Habana, Cuba, el domingo 20 de octubre de 2024. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Los manifestantes, que dicen que tampoco tienen agua, bloquearon la calle con basura.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, dijo en una conferencia de prensa que espera que la red eléctrica se restablezca el lunes o martes por la mañana.

Pero advirtió que Oscar, que tocó tierra en la costa oriental la noche del domingo, traerá “un inconveniente adicional” a la recuperación de Cuba, pues tocará una “región de fuerte generación (eléctrica)”. En la zona se ubican importantes centrales eléctricas cubanas, como Felton, en la ciudad de Holguín, y Renté, en Santiago de Cuba.

Los residentes protestan golpeando cacerolas en La Habana, Cuba, el domingo 20 de octubre de 2024. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Posteriormente, Oscar se debilitó a tormenta tropical, pero se pronostica que sus efectos persistirán en la isla hasta el lunes.

En algunos barrios de la capital cubana, donde viven dos millones de personas, se restableció el suministro eléctrico, pero la mayor parte de La Habana permaneció a oscuras. El impacto del apagón va más allá de la iluminación, ya que servicios como el suministro de agua también dependen de la electricidad para hacer funcionar las bombas.

La gente recurrió a cocinar con estufas de leña improvisadas en las calles antes de que la comida se echara a perder en los refrigeradores.

Un residente camina con su bicicleta durante un apagón tras la falla de una importante planta eléctrica en La Habana, Cuba, el domingo 20 de octubre de 2024. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Entre lágrimas, Ylenis de la Caridad Nápoles, madre de una niña de 7 años, dice que está llegando a un punto de “desesperación”.

La falla de la planta Antonio Guiteras el viernes, que provocó el colapso de todo el sistema de la isla, fue sólo el último de una serie de problemas con la distribución de energía en un país donde la electricidad ha sido restringida y rotada a diferentes regiones en diferentes horas del día. El estado de las otras plantas eléctricas de Cuba no estaba claro.

El domingo la gente hizo cola durante horas para comprar pan en las pocas panaderías que pudieron reabrir.

Los residentes pasan el tiempo en el malecón durante un apagón tras la falla de una importante planta eléctrica en La Habana, Cuba, el domingo 20 de octubre de 2024. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Algunos cubanos como Rosa Rodríguez llevan cuatro días sin electricidad.

“Tenemos millones de problemas y ninguno de ellos se ha solucionado”, dijo Rodríguez. “Tenemos que venir a buscar el pan, porque la panadería del barrio está cerrada y lo traen de otro lado”.

El apagón fue considerado el peor que ha sufrido Cuba desde que el huracán Ian azotó la isla como tormenta de categoría 3 en 2022 y dañó instalaciones eléctricas. El gobierno tardó días en repararlas. Este año, algunas viviendas han pasado hasta ocho horas diarias sin electricidad.

Un residente mira su teléfono celular en la calle durante un apagón luego de la falla de una importante planta eléctrica en La Habana, Cuba, el domingo 20 de octubre de 2024. (Foto AP/Ramon Espinosa)

El gobierno cubano había dicho el sábado que se había restablecido parte del suministro eléctrico, pero los 500 megavatios de energía de la red eléctrica de la isla, muy por debajo de los 3 gigavatios que necesita habitualmente, habían disminuido rápidamente a 370 megavatios.

Incluso en un país acostumbrado a cortes eléctricos como parte de una crisis económica cada vez más profunda, el colapso del viernes fue masivo.

El gobierno cubano ha anunciado medidas de emergencia para reducir la demanda de electricidad, incluida la suspensión de clases escolares y universitarias, el cierre de algunos lugares de trabajo estatales y la cancelación de servicios no esenciales.

Los residentes caminan por una calle durante un apagón tras la falla de una importante planta eléctrica en La Habana, Cuba, el domingo 20 de octubre de 2024. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Las autoridades locales explicaron que el apagón se debió a una mayor demanda de aires acondicionados de pequeñas y medianas empresas y de hogares. Posteriormente, el apagón se agravó por averías en plantas termoeléctricas antiguas que no han recibido el mantenimiento adecuado y por la falta de combustible para operar algunas instalaciones.

El ministro de Energía de Cuba dijo que la red eléctrica del país estaría en mejores condiciones si no se hubieran producido dos apagones parciales más mientras las autoridades intentaban restablecer el suministro eléctrico el sábado. De la O Levy también dijo que México, Colombia, Venezuela y Rusia, entre otros países, habían ofrecido ayuda.