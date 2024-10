Los empleados de Sean «Diddy» Combs eran obligados a portar cocaína rosa y más drogas

Nuevas denuncias legales revelan detalles de las fiestas del productor musical conocidas como “freak offs”

El ex videógrafo de Sean «Diddy» Combs afirma que personal era obligado a portar drogas, incluida cocaína rosa (REUTERS/Steve Marcus)





Un análisis toxicológico reveló que Liam Payne tenía “cocaína rosa” (también conocida como “tusi”) en su sistema cuando falleció el 16 de octubre tras caer desde un balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina.

La autopsia parcial detectó “múltiples sustancias”, incluyendo la denominada cocaína rosa.

Ahora, esta misma droga está en el centro de las acusaciones contra el magnate musical Sean Diddy Combs, sumando un elemento más a la controversia que rodea al empresario del hip-hop.

Denuncias contra Combs por acoso sexual involucran distribución de drogas como cocaína rosa (ARK Behavioral Health)

El Centro Nacional de Control de Envenenamiento indica que esta droga generalmente contiene una mezcla de metanfetamina, ketamina y MDMA, aunque no necesariamente cocaína a pesar de su nombre. La sustancia también incluye un psicodélico utilizado para tratar la disfunción sexual conocido como 2-CB.

La presencia de esta sustancia cobra relevancia adicional debido a una demanda presentada en febrero por Rodney Lil Rod Jones, productor y ex videógrafo de Combs, quien acusa al empresario musical de acoso sexual.

Según los documentos judiciales, todos los empleados de Sean Combs, desde el mayordomo hasta el personal de limpieza, estaban obligados a portar bolsos o riñoneras conteniendo cocaína, GHB, éxtasis, gomitas de marihuana y tusi.

Redadas y arresto del productor musical complican su situación legal, acusado de tráfico y crimen organizado (EFE/PAUL BUCK)

La demanda señala específicamente a Kristina Khorram, ex jefa de personal de Diddy, como la responsable de exigir que las drogas preferidas del rapero estuvieran disponibles inmediatamente cuando las solicitara.

Jones afirma haber presenciado la distribución de estas sustancias a Combs y sus “invitados celebridades” en un yate y en sus residencias de Los Ángeles, Nueva York y Miami.

En su demanda, Rodney Jones también acusa a la rapera Yung Miami (quien mantuvo una relación intermitente con Combs desde 2021 hasta 2024) de transportar cocaína rosa para el famoso rapero y de actuar como trabajadora sexual.

Yung Miami, ex pareja de Combs, niega transportar cocaína rosa para el rapero (REUTERS/Andrew Kelly)

Por su parte, la artista, cuyo nombre real es Caresha Romeka Brownlee, negó estas acusaciones en abril.

Lamar Odom, ex jugador de la NBA y adicto en recuperación, comentó recientemente a TMZ sobre cómo estas drogas pueden causar alucinaciones auditivas que podrían haber contribuido a la muerte del ex integrante de One Direction.

“Si estás escuchando voces, es difícil escapar de ellas”, declaró el ex jugador de Los Angeles Lakers.

Autopsia parcial de Liam Payne descubrió múltiples sustancias, incluida la cocaína rosa o «tusi»

(DPA VÍA EUROPA PRESS)

Las fiestas sexuales de Diddy

La situación legal de Sean Diddy Combs se ha complicado significativamente. Tras las redadas en sus residencias de Los Ángeles y Miami, fue arrestado en Nueva York y un gran jurado federal lo acusó de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución. El rapero se declaró no culpable de todos los cargos.

Los fiscales han centrado su atención en los denominados “freak offs”, descritos como actuaciones sexuales altamente organizadas que involucran a trabajadores sexuales masculinos y mujeres presuntamente forzadas o coaccionadas a participar.

Según la acusación, estos eventos, organizados por Combs, frecuentemente incluían un uso intensivo de narcóticos y podían extenderse durante días.

Los abogados del productor musical rechazaron enérgicamente las acusaciones de Rodney Lil Rod Jones, calificándolo de “estafador” en busca de beneficio económico.

Fiestas de Diddy bajo la mira, con acusaciones de explotación sexual y uso de narcóticos (EFE/ASHLEY LANDIS)

El equipo legal afirma tener “pruebas indiscutibles” de que las acusaciones son falsas y han expresado su intención de tomar medidas legales contra quienes están intentando difundir estas acusaciones.

Como parte de las condiciones mientras espera juicio, Combs ha aceptado someterse a pruebas semanales de drogas.

Esta demanda se suma a una serie de acusaciones contra Combs que comenzaron cuando su ex pareja Casandra Cassie Ventura lo demandó por abuso sexual y agresiones físicas.