Minera australiana confirma intento de adquisición de la principal productora de litio en Argentina



Buenos Aires — La empresa australiana Río Tinto (RIO), una de las principales mineras del mundo, confirmó que se puso en contacto con las autoridades de Arcadium Lithium en relación a una posible adquisición. La noticia fue confirmada también por Arcadium Lithium, la principal productora de litio en Argentina que nació de la fusión en 2023 entre Livent y Allkem.

El acercamiento de Rio Tinto, que también desarrolla proyectos en el país, surgió en julio tras una recomendación de los analistas del Citi Group de abandonar los planes en Serbia y avanzar en la compra de Arcadium Lithium. Esa idea se retomó en la semana que pasó con los primeros acercamientos formales, que impactaron positivamente en las acciones de Arcadium, con una suba del 30% el viernes en la bolsa de Nueva York.

Arcadium Lithium opera dos de los cuatro proyectos que ya producen carbonato de litio en Argentina: Olaroz (Jujuy) y Fénix (Catamarca). Tiene además ambiciosos planes de expansión en el país, para convertirse en la tercera productora mundial en cinco años.

Precio del litio se debilita tras desplome del máximo de 2022

Rio Tinto cuenta con más de 150 años y opera en 35 países, en un portfolio que incluye hierro, cobre, aluminio y la exploración de 8 recursos en 18 países, entre los cuales se encuentra el litio. Se la considera como la segunda mayor minera del mundo que podría convertirse, con esta adquisición, de las principales productoras del recurso clave para la electromovilidad.

“Arcadium Lithium plc ha confirmado hoy que Rio Tinto se ha puesto en contacto con ella en relación con una posible adquisición de Arcadium Lithium por parte de Rio Tinto”, aseguró la fusión de Livent y Allkem en un comunicado. “El enfoque no es vinculante y no hay certeza de que cualquier transacción se acordará o se llevará a cabo. Arcadium Lithium no hará más comentarios hasta que haya noticias que compartir”, agregó.

El acercamiento ha sido confirmado también por Río Tinto a través de un comunicado. La minera australiana planea comenzar a finales la fase productiva de una planta piloto con una capacidad de 3.000 toneladas en su proyecto Rincón, provincia de Salta. Planea también avanzar en la construcción de una planta de gran escala (50.000 toneladas) también en Rincón, que demandaría una inversión de US$2.000 millones. Las autoridades de la empresa ratificaron su interés por este proyecto para el cual se inscribirán en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Proyecto Fenix

Argentina busca inversiones mineras

Una comitiva conformada por funcionarios nacionales y gobernadores de provincias mineras participaron en la semana que pasó de una serie de reuniones en Londres, Reino Unido, junto a algunas de las principales empresas del sector. Exhibieron el portfolio de proyectos que cuenta el país y también los beneficios que contempla el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de acelerar desembolsos.

En el marco del London Metal Exchange Week 2024, la comitiva argentina mantuvo reuniones con empresas como Glencore, Rio Tinto, Anglo American, BHP, First Quantum, entre otras.

Luis Lucero, secretario de Minería, destacó los beneficios del RIGI y aseguró que la minería en el país “se percibe más favorable que nunca”, diferenciándose de los países vecinos: “Argentina tiene mucho que ofrecer en términos de recursos, y un sistema notablemente libre para acceder a concesiones mineras de cobre y litio, a diferencia de Chile y Bolivia”.