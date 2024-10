Mujeres del movimiento intercultural se suman al bloqueo indefinido en el puente Ichilo

Los transportistas de la región de Yapacaní también paralizan actividades en respaldo a la medida de presión

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Decenas de seguidores del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) instalaron un punto de bloqueo la madrugada de este lunes en el puente Ichilo, en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz; son varios sectores que participan en la medida, entre ellos, transportistas y las mujeres interculturales de Bolivia quienes protestan por la falta de atención del gobierno a las demandas de la población boliviana, aseguró Janeth Carrasco, dirigente nacional de ese grupo social.

La dirigente intercultural señaló que ese movimiento determinó plegarse a la medida porque la crisis económica afecta dramáticamente a las familias bolivianas, debido a que los productos de la canasta familiar sufren un incremento de precios diariamente, situación que se tornó insostenible para todos los hogares y, ante ello, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora queda impasible y no propone medidas que permitan avizorar una solución al problema que aqueja al país en su conjunto.

Promontorios de Tierra impiden el paso en el puente Ichilo. Foto: captura pantalla

“De esa manera nos hemos cansado y hemos tomado la determinación de iniciar el bloqueo que será indefinido hasta que el gobierno de una solución; la marcha de Caracollo se ha hecho para salvar Bolivia, más que todo la economía, porque no hay ni empleos, también la canasta familiar que como mujeres vemos que ya no alcanza, nuestros hermanos que viven en las ciudades tienen que hacer colas para comprar una arrobita de arroz, los precios de los productos se han disparado, es insostenible, ya no podemos aguantar”, afirmó.

Asimismo, dijo que otro de los problemas que afrontan los sectores productivos de los cuales es parte, es la falta de diésel, ya que inicia la temporada de siembra del arroz inicia en estos días y existe incertidumbre entre los trabajadores del agro, porque el gobierno no garantiza la provisión del combustible necesario para el trabajo regular de este sector; entonces al no haber siembra no se podrá garantizar la provisión del cereal para el pueblo boliviano y tampoco habrá el ingreso económico para las familias que viven de esa labor.

“Por eso este bloqueo es contundente hasta que haya una solución a las demandas”, aseveró Carrasco, quien reconoció también que la medida se lleva adelante por los continuos ataques del gobierno a Evo Morales y los dirigentes afines al expresidente; en ese sentido, informó que en las próximas horas la medida se masificará con la participación de otros sectores que reforzarán los puntos de bloqueo e instalarán otros cercos en diferentes partes del país.

Varios sectores afines a Evo Morales se sumaron a la medida. Foto: captura pantalla