No mostró arrepentimiento. Feminicida de Kamila se atrevió a decir que ella le destruyó la vida

Todo ocurrió cuando se encontraba en las instalaciones del instituto, cuando con un arma blanca Edwin Marco Calle Huanca de 24 años la apuñaló 39 veces, delante de sus compañeros de clase.

Kamila Pacassi y Edwin Marco tuvieron una relación amorosa, pero antes del fatal 15 de octubre la joven alumna del cuarto año de la carrera en Educación Inicial en Familia Comunitaria, le dijo que ya no quería continuar con la relación.

La ruptura provocó la furia de Edwin, quien la fue a buscar hasta el salón para “hablar” con ella. Sin embargo, luego de discutir en venganza la mató de 39 puñaladas por “destruir su vida”.

Luego de cometer el atroz crimen, intentó quitarse la vida, pero fue detenido por sus compañeros de clase, hasta que llegó la Policía y fue aprehendido. Lo más doloroso es que Kamila dejó un niño de 5 años en orfandad.

Calle llegó hasta el aula de clases de Kamila, pidiéndole una última conversación, la joven aceptó, sin pensar al peligro que se exponía. De acuerdo al relato de sus compañeros, lo que inició como una conversación que los mantuvo pendientes comenzó a escalar rápidamente en violencia.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento de la agresión, la cual ocurrió después de una discusión. En las imágenes que captaron los compañeros, se observa cuando el sujeto se va directo a la víctima, la somete y la ataca en repetidas ocasiones en medio de las bancas.

“¡Ya Marco, déjala por favor! ¡No, ya no más! ¡Dios mío! (…) Tranquilo, ya, tranquilo. Siéntate ahí, suelta eso el cuchillo, Marcos”, son las voces que se escuchan, de quienes horrorizados presenciaron el crimen».

Los gritos de horror inundan el aula mientras que el atacante es golpeado en la espalda con un ventilador y otros objetos para tratar de detener las agresiones; sin embargo, no lo consigue. Otra estudiante usa una banca para golpearlo, pero no lo logra.

Entre llantos, los estudiantes piden que se detenga esa pesadilla y ya no continúe el daño a su compañera que yacía en el piso. Al ver el descontrol de Marco, cuando tuvieron oportunidad, salieron corriendo del salón para ponerse a salvo.

El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que el sujeto rechazó someterse a un proceso abreviado por el asesinato de su exnovia, por lo que se ordenó su detención preventiva por seis meses en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

La Escuela de Superior de Formación de Maestros, emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y se declaró en duelo.

“(La institución) Se declara en duelo y con desarrollo de actividades académicas con flexibilidad en la Unidad Académica Caranavi. Nos unimos al dolor y a la pérdida irreparable de la que en vida fue Kamila Pacassi Zanga”, remarcó el comunicado.

“Por venganza”

Los motivos de Marcos para atacar tan salvajemente a la joven madre de 23 años, en sus primeras declaraciones ante los policías que lo detuvieron dijo que lo hizo por “venganza porque ella le destruyó la vida”.

El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, dio a conocer que debido a las profundas heridas provocadas por el agresor, el cuerpo de Kamila no resistió y perdió la vida “desangrada”.

Posteriormente Calle Huanca se acogió a su derecho al silencio, el video grabado por los compañeros de la víctima, muestra la violencia con la que el feminicida atacó por 10 minutos a Kamila, las mismas fueron presentadas.

El doloroso adiós

Los familiares y amigos de Kamila la despidieron entre llantos y gritos de justicia en una misa especial que realizaron en las canchas de su escuela, el pasado 18 de octubre. La hermana de la víctima, Meztly Pacassi, recordó los momentos que compartió con ella, desde las peleas hasta los planes que tenía para cuando finalizara la carrera.

“Cuánta ilusión se llevaron. Ella no murió, a ella le quitaron la vida, ella fue a clases y terminó sin vida. Me duele el corazón como nunca, su voz todavía susurra mis oídos. Kamila quisiera prometerte muchas cosas, este mundo no me lo permitiría”, dijo Meztly.

Hasta antes del asesinato de Kamila, la Fiscalía boliviana tenía registro de más de 70 feminicidios ocurridos durante el 2024, ahora la cifra asciende a 73 casos a nivel nacional.