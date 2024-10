Periodistas cuentan cómo vivieron el ataque en Mairana

Romer Castedo, y Ricardo Pedraza, se encontraban reportando la situación cuando fueron sorprendidos por un grupo de bloqueadores que rebasó a la policía.

Fuente: Red Uno

Un nuevo capítulo de violencia se escribió este martes en el municipio de Mairana, en los valles cruceños, donde un equipo de prensa de la Red Uno sufrió un brutal ataque mientras cubría los enfrentamientos en un punto de bloqueo.

Romer Castedo, periodista, y Ricardo Pedraza, camarógrafo, se encontraban reportando la situación cuando fueron sorprendidos por un grupo de bloqueadores que rebasó a la policía.

«Nos sorprendieron por detrás y ahí fuimos rebasados. Junto con la policía, buscamos refugio en una vivienda, donde lanzaban piedras y se escuchaban detonaciones de cachorros de dinamita (…) Reventaron una granada de gas, el camarógrafo salió y fue golpeado en la pierna con un palo, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Allí, lo patearon hasta dejarlo inconsciente», relató Romer.

Castedo, visiblemente afectado, detalló que «me hicieron quitar el casco, la chamarra del canal, me quitaron el micrófono que lo quemaron. Cuando estábamos sentados con la policía había personas que decía: ‘quémenlos, prensa vendida, no informan bien, hay que quemarlos’».

Las herramientas de trabajo del equipo de prensa fueron destruidas y esperan que las autoridades puedan identificar a las personas que cometieron estos hechos.

En tanto, el camarógrafo, también relató cómo fue golpeado y amenazado de muerte por los atacantes. «Me agarraron del casco y me tumbaron al suelo y comenzaron a patearme. Me llevaron a sentarme y seguían dándome. No podía defenderme», expresó.

Agregó que quienes se llevaron la peor parte fueron los uniformados a quienes los golpearon e incluso uno convulsionó por las heridas provocadas en la cabeza.