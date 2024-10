Piden renuncia del ministro de Medio Ambiente por prometer a interculturales reducir penas por incendios

El ministro Lisperguer, se comprometió el fin de semana modificar el contenido de los decretos supremos 5203 y 5225 a cambio de poyo político y levantar el bloqueo de caminos que inició el martes de la semana pasada en la carretera que une La Paz con Beni.

Las legisladoras de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos y Gabriela Ferrel pidieron este miércoles la renuncia del ministro de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), Alan Lisperguer, por prometer a interculturales reducir sanciones por incendios y aplicar una pausa ambiental regionalizada en favor de ese sector.

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) denunció que el Gobierno comprometió a los interculturales de Yucumo y Rurrenabaque la modificación de los decretos supremos 5203 y 5225, referidos a las sanciones por quemas y la pausa ambiental, a cambio de apoyo político.

“Yo creo que el ministro es muy imbécil (…). El ministro de Medio Ambiente no tiene idea de lo que hace, es un tipo demasiado descalificado. A mí me parece que debería de renunciar, no tiene idea de qué es medio ambiente y en ese contexto es imposible poder trabajar”, protestó Barrientos en declaraciones a la ANF.

El Gobierno, a la cabeza del ministro Lisperguer, se comprometió el fin de semana modificar el contenido de los decretos supremos 5203 y 5225 a cambio de poyo político y levantar el bloqueo de caminos que inició el martes de la semana pasada en la carretera que une La Paz con Beni.

El acuerdo establece la disminución de las sanciones contra los responsables de los chaqueos ilegales y la regionalización de la pausa ambiental, según las necesidades de ese sector.

El decreto 5203 prevé la modificación del reglamento general de la Ley Forestal, que estipula las sanciones por las quemas forestales entre 190 a 967 unidades de fomento de vivienda por hectárea, según la gravedad de la contravención, aplicado sobre la extensión total del predio.

El decreto 5225 declara la pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional y ordena la suspensión de las autorizaciones de quemas que emitió la ABT; además, prohíbe la emisión de nuevas autorizaciones de quemas. Sin embargo, esa norma no se puede aplicar porque aún no tiene reglamentación.

La senadora Barrientos lamentó que el Gobierno actúe con doble moral, ya que después de declarar pausa ambiental, ahora ceda ante sus afines, permitiéndoles que sigan chaqueando y quemando.

“Esta pausa ambiental queda en nada cuando tú le dices a grupos interculturales: hoy voy a regionalizar y tú si puedes quemar y tú, no. Entonces, de qué hablamos. No funciona así. Nadie quema y punto, esa tiene que ser la respuesta al país: fuerte, claro y radical”, sostuvó Barrientos.

La diputada Ferrel lamentó que el Gobierno tenga una actitud “cantinflesca” porque, mientras decreta desastre nacional y declara una pausa ambiental, se sienta con sus afines para decirles que ellos sí pueden quemar.

“Desde luego que sí, debe renunciar porque su actitud es una irresponsabilidad; además, debería ser sometido a un proceso porque el daño medioambiental es incalculable, es fatal lo que sucede en el país”, argumentó.

Según datos oficiales del Gobierno al 22 de septiembre, la cantidad de superficie afectada por los incendios forestales es de 6.9 millones de hectáreas.

