Policía no puede hallar a la madre de supuesta víctima de Morales, no descarta que esté fuera del país

Fuente: Visión 360

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Tarija, José Luis Zenteno, dijo este martes que la Policía busca a la madre de la supuesta víctima del expresidente Evo Morales y comentó que no se descarta que esté fuera del país.

“Estamos haciendo un afiche parea poder ubicar a la madre de la joven, que no puede ser ubicada, no sabemos si salió del país, eso sería especular sobre el tema, pero podría ser una posibilidad”, declaró el jefe policial a los medios.

El padre de la víctima ya fue aprehendido el pasado viernes y fue enviado a prisión preventiva por cuatro meses, la segunda persona investigada es la madre, I.P, que no pude ser encontrada; y el principal implicado en el caso es Morales, a quien se investiga por haber procreado un hijo con la menor de edad, quien tenía 15 años en ese momento.

En sus declaraciones, el padre de la mujer confirmó que Morales es el padre de la bebé que tuvo su hija. “Hay un equipo de investigadores y otro de fiscales, ellos están manejando toda la información y de la Felcc se han designado tres investigadores que están trabajando para proceder con todas las acciones que correspondan”, declaró Zenteno.

Según un recuento del diario Los Tiempos, el 2 de octubre una joven madre y su hija fueron víctimas de un intento de secuestro a la salida del colegio en Yacuiba. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, no descartó que se trate de la presunta hija del exmandatario Evo Morales y su expareja.

Tras recoger a su hija del colegio Adventista Espaady de la ciudad de Yacuiba, la madre y la niña fueron interceptadas por un hombre en la esquina de la unidad educativa hasta que llegaron otros cuatro a bordo de una vagoneta e intentaron subirlas a la fuerza al vehículo.

Los transeúntes del lugar evitaron que el plagio se consuma ante los gritos de la joven madre. La víctima y su hija volvieron al colegio y hablaron con la directora de ese establecimiento para reportar lo sucedido, pero la Policía hasta ahora no realizó ninguna investigación porque, según ellos, no recibieron una denuncia formal.

«Casualmente, al día siguiente del intento de secuestro, la hija de Evo Morales no volvió nunca más al colegio ni se la vio a la madre en el colegio por ninguna circunstancia», dijo Campero en entrevista con la ANF.

La legisladora no descartó que la presunta hija del expresidente, la víctima de estupro y la madre de la víctima estén secuestradas, porque hasta el momento no existe rastro de ellas. Además, resaltó que el abogado del exjefe de Estado, Nelson Cox, aseguró que la presunta víctima de estupro no aparecerá.

Campero recordó que no sería la primera vez que Morales hace desaparecer un menor, porque su expareja Gabriela Zapata dijo que entregó a su hijo con vida al expresidente, pero hasta ahora se desconoce dónde está.

«Es altamente preocupante, tomando en cuenta la trayectoria del señor Evo Morales, ya lo hizo con el hijo de la señora Zapata, ¿por qué no lo podría hacer ahora? ¿Por qué el señor Cox sale a decir a los medios que la víctima no va a aparecer nunca? Cualquier boliviano en su sano juicio puede pensar que la tienen secuestrada o le han hecho algo que ha puesto en riesgo incluso su vida», cuestionó Campero.