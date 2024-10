Reyes Villa se distancia de los opositores y del arcismo para un proyecto distinto

Fuente: lostiempos.com

Si bien comenzó diciendo que no tiene nada contra los políticos tradicionales, luego vaticinó que será blanco de una guerra sucia con miras a los comicios de 2025. «Yo voy a ser objeto de guerra sucia. Todos contra Manfred. Esta megacoalición que se ha formado en Santa Cruz, la gente del MAS… Todos contra Manfred».

De esa forma, Reyes Villa descartó ser el candidato «camuflado» del presidente Luis Arce o tejer algún tipo de alianza futura con el masismo. «¿Cómo podría ser aliado de un Gobierno que tanto daño me ha hecho? El actual Presidente y el expresidente (Evo Morales) son masistas. He tenido que estar 11 años fuera de Bolivia ¿Cómo podría yo ser parte de ellos? ¿Por qué me dicen aliado de Arce? Porque yo digo que se aprueben los créditos».