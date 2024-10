Scaloni no descartó jugar con Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez ante Bolivia: «Es una posibilidad»

El entrenador de la Selección Argentina habló con la prensa en la previa del partido ante Bolivia.

Fuente: directvsports.com

Argentina y Bolivia se enfrentan por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina dialogó con la prensa en la previa del partido y afirmó que “es una posibilidad” que jueguen Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

También hizo referencia al partido con Venezuela, y sostuvo: “El partido vieron todos lo que fue y en que condiciones se jugo. Hay que agregarle el viaje, fue una vuelta dificil y cansador. Recién ayer pudimos hacer algo y hoy tomaremos la decisión del equipo”, y agregó: «Valoramos en función de como veíamos a los jugadores después del viaje y partido. Todos respondieron de gran forma, pero fuimos a ver los partidos de la Sub-20, por si se necesitaba alguno de los chicos».

Sobre el rival Bolivia señaló: “Pensamos que más allá de quien este adelante, el máximo respeto. Vienen bien, ganando seguido, tienen jugadores de buen pie y no podemos confiarnos en ningún momento”, y añadió: «En algún momento tendrán la pelota, tienen cinco mediocampistas de buen pie, no creo que vengan a defender, ya que salen rápido de contra».

Sobre quiénes pueden llegar a jugar desde el arranque, Scaloni sostuvo: “Alexis entrenó con normalidad, pero la decisión la tomaremos tras la práctica” y agregó: «En principio valoramos la posibilidad de jugar con ellos o

juegue un solo delantero (por Julián y Lautaro). Ya lo hemos hecho en la Copa América 2019»

Y sobre el delantero del Inter, agregó: «Lautaro para el baló de oro, ha hecho un año espectacular, fue el goleador de la Copa América. Ojalá se le pueda dar, lo aprecio mucho. Sino es ahora, será más adelante porque tiene un futuro enorme».

El nacido en Pujato, también se expresó sobre la lesión de Carboni: “Es la noticia que nadie esperaba. Fue lo peor de esta concentración, es algo que nadie desea y más con su juventud. Si bien no terminó bien el entrenamiento, no pensamos que la noticia iba a ser tan triste”, y añadió: «Walter habló con él y tras la fecha FIFA, lo llamaremos para darle nuestro apoyo, es un chico que tenemos muchas expectativas»

También tuvo palabras para Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso. Sobre el primero señaló: «No jugó porque se decidió que este Ota, porque es lo que consideramos mejor. A veces nos podemos equivocar, pero respondió bien», y sobre el jugador surgido en Rosario Central, sostuvo: «Es importante que este un club en el que estuvo bien. lleva un mes y parece que lleva toda la vida. Es importante que juegue. Como decimos siempre: ´no es fundamental la liga, sino que jueguen´».

Consultado sobre una posibilidad de continuidad de Rulli en el arco, afirmó: “No me gusta pensar más allá. Primero el martes, ojalá pase que tengamos los puntos suficientes y podamos probar, no me planteo hoy una rotación (por Dibu)”, y agregó: “No pienso en eso, nos quedan partidos difíciles, cuando más te confías, es cuando no salen las cosas”.

El entrenador argentino también dio su parecer por el nivel de las eliminatorias y señaló: «No sé si es la más pareja, pero son dificilísimas las eliminatorias. La anterior también fue pareja. En algún momento se va acomodar y veremos los equipos que tienen que estar arriba en ese lugar, por los jugadores que tienen».

Sobre el reconocimiento recibido por parte los hinchas y la gente, Scaloni respondió: «Genera que se han ganado el respeto los chicos. Lo más importante es que es un proceso y no algo pasajero. Llevamos mucho tiempo compitiendo y generando el sentido de pertenencia con nuestra gente, que es lo más difícil», y añadió: «Al final, es lo más importante que los nenes hayan visto a su selección competir de esta manera y les genere ilusión de querer intentarlo cuando tengan edad».

También le consultaron por las emociones y sensaciones tras cumplir 80 partidos al frente del conjunto albiceleste y contestó: “Somos muy melancólicos, demasiado. Lo de los 80 partidos lo leí, esta bueno haber durado tanto más que haber conseguido. Es algo hermoso estar acá sentado. Me da orgullo como hemos afrontado lo bueno y malo más allá de los títulos», y concluyó: «En 2018 no imaginábamos todo esto, este proceso hermoso, más allá de los títulos».

Por último, el entrenador de la Selección Argentina habló sobre la presencia en el partido disputado por las juveniles en el predio de AFA: «Ir a ver las categorías menores es un placer, nos representan de la mejor manera. Somos todos amigos, compañeros. Estamos entre gente que es amiga y sabe lo que es la Selección Argentina. Sobre todo en juveniles, que no es solo ganar sino formar. Ellos están formando de gran manera».

También consultado sobre el desempeño de Balerdi, indicó: «En principio pensamos que no era necesario, pero ellos nos hacen el gol y tuvimos que reforzar un poco más el área. El flaco hizo un buen partido».

Que dijo Scaloni sobre Messi

Consultado sobre cómo ve a Lionel Messi, el entrenador argentino señaló: “Para el juego es importante porque casi todo pasa por él. Más allá de que la pueda terminar él o un compañeros”, y agregó: “La idea del equipo es la misma este él o no. Pero preferimos que este”.