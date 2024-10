 Sectores productivos de Cochabamba plantean estado de sitio contra los bloqueos

Los sectores productivos de la capital del valle piden la intervención del Gobierno para pacificar las zonas que se ven afectadas por las protestas del ala evista del MAS.

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, indicó que la reunión de la Cochabambinidad celebrada esta semana en la capital del departamento determinó plantear al Gobierno aplicar el estado de sitio para levantar los bloqueos y pacificar el país.

«Hemos propuesto un estado de sitio, sin embargo, también han propuesto sectores aglutinarse en cantidad e ir a desbloquear. Por supuesto, la Cámara de Industria y Comercio, mi persona y otros sectores hemos planteado que es altamente peligroso, sería inducir a la confrontación», indicó Moralesm en entrevista con Radio Fides.

El ejecutivo sostuvo que los sectores productivos de Cochabamba propusieron diferentes medidas para levantar los cortes de rutas que incomunican a su región, pero observó que esa no es una facultad de la sociedad civil ni de los grupos a los que representa.

«En esa reunión ampliada hubo diferentes criterios, estado de sitio, toque de queda… pero esa es una decisión no de la sociedad civil, no del productor, no del aparato productivo representado, es del Gobierno nacional», agregó el ejecutivo de los productores.

El bloqueo del ala evista del MAS cumple este viernes 12 días, en los que se reportan al menos 500 millones de dólares en pérdidas y se tiene al departamento de Cochabamba como el más afectado, al quedar aislado del resto del país.

Los seguidores del exmandatario exigen que el Gobierno atienda su pliego de peticiones, entre las que se encuentra el hecho de levantar las investigaciones contra el jefe del MAS, acusado de estupro y trata y tráfico de personas.