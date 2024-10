Tarija: «Tengo miedo», mujer denuncia a concejal de San Lorenzo por violencia física y psicológica

CRÓNICA

Hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) llegó una mujer acompañada de su hijo para sentar una denuncia contra Mario Saavedra Peredo, concejal municipal de San Lorenzo, de quien dijo es víctima de violencia física y psicológica.

Fuente: https://elpais.bo

A través de Hola Bolivia la mujer dijo estar cansada de los abusos ejercidos por la autoridad edil desde hace tiempo, quien presuntamente se jacta de su cargo público y de tener dinero para evadir la justicia.

Antes de acudir a la FELCV la mujer dijo que fue agredida en la casa que tiene en Lomas de Tomatitas, donde Saavedra Peredo estaba consumiendo bebidas alcohólicas con otras personas.

Visiblemente afectada, la mujer mostró las marcas en los brazos producto de la agresión. “Me ha pegado”, aseguró, a tiempo de recalcar que no es primera vez que pasa por esa situación.

“El 3 de enero de 2022 me arrastró con el auto, casi me mató delante de mi hijo menor. De ahí tenía una demanda, pero se arrodillaba y me pedía perdón, que nunca más iba a hacerme eso, yo desistí de la demanda porque me pidió perdón”, relató.

Entre lágrimas dijo tener miedo por ella y por la seguridad de sus hijos, pues en más de una ocasión fue amenazada.

El hijo de la mujer respaldó el relato, y aseguró que también fue víctima de agresión por parte de la pareja de su madre, mediante golpes e insultos.

“Pido justicia para mi mamá, ella atiende en el mercado y con eso ha luchado para sacarnos adelante, para que el tipo venga a maltratarnos. A mí desde chico me ha maltratado, siempre ha sido abusivo, manipulador. Siempre ha sido una persona agresiva”, agregó.

El joven mostró fotografías de cómo su madre fue golpeada en anteriores ocasiones, asegurando así tener pruebas de las agresiones cometidas por el concejal de San Lorenzo.