Traidor, vende patrias, los insultos entre Roberto de la Cruz y el Pacto de Unidad evista

eju.tv /Video: Tele Estrella

La Paz.- La Plaza Murillo fue escenario de un tenso enfrentamiento verbal entre el exdirigente alteño Roberto de la Cruz y representantes del Pacto de Unidad afines al expresidente Evo Morales. Los intercambios de gritos e insultos expusieron una vez más las profundas molestias por los bloqueos y la férrea defensa del exmandatario.

El enfrentamiento se originó cuando De la Cruz criticó los bloqueos impulsados por el Pacto de Unidad en diversas regiones del país, acusando a los dirigentes de generar caos y pérdidas económicas para Bolivia. Por su parte, Enrique Mamani, dirigente de los Interculturales, acompañado por representantes de las «Bartolinas», defendió las medidas de presión y el liderazgo de Morales. «Usted no sabe cómo vivimos en las comunidades, cuánto cuesta la canasta familiar o el combustible, nosotros producimos», le espetó Mamani en una acalorada defensa de las bases rurales.

La respuesta de De la Cruz fue igualmente contundente, recordando su papel en la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, y acusando al MAS de «rifar» los recursos naturales del país. “¡Dónde está Goni! ¿Por qué no lo trajeron? Evo nunca quiso, traidores. Nosotros recuperamos el gas, ustedes lo entregaron. Nos quedamos sin mar, sin el Silala», afirmó visiblemente indignado.

Tras el altercado, los dirigentes del Pacto de Unidad optaron por retirarse del lugar, mientras De la Cruz continuó sus declaraciones ante los medios, lanzando graves acusaciones contra Morales. El exdirigente lo acusó de traición y de vulnerar derechos de menores, demandando que sea encarcelado en Chonchocoro. «Hasta que no esté en el penal de Chonchocoro, los alteños no vamos a descansar. Primero está la dignidad de El Alto, en la lucha de octubre no decidimos ser alcahuetes de pedófilos», enfatizó.