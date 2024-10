Transportistas afirman que solo opera el 25% de sus unidades ante la falta de combustible en Cochabamba

Debido a los bloqueos el diésel y la gasolina especial no se encuentra en la mayoría de las estaciones de servicio de Cochabamba y la población se ve perjudicada.

Según los transportistas, solo una “cuarta parte” de los micros y colectivos están operando en la ciudad de Cochabamba, esto debido a la falta de diésel que hay en el departamento causado por el cierre de varias rutas interdepartamentales por parte de sectores afines a Evo Morales.

Estos bloqueos han dejado perjudicados no solo a los choferes sino también a los pasajeros que dependen del transporte público para llegar a sus fuentes de trabajos, colegios y demás destinos.

Por su parte, dirigentes del sector advierten que si no se restablece el suministro pronto el suministro de combustible, la situación podría empeorar, afectando más a toda la población que necesita movilizarse.

“El transporte urbano también, los que funcionan con diésel están trabajando alrededor del 25% y el resto no puede cargar en los diferentes surtidores, esa es la realidad”, declaró José Orellana ejecutivo del transporte federado.

Pero la escasez no se limita al diésel, ya que en las estaciones de servicio la gasolina especial también está en niveles críticos, generando largas filas de vehículos.

Conductores del transporte público temen que la falta de combustible paralice completamente la ciudad y piden al Gobierno que actúe con urgencia para garantizar el suministro.

Los transportistas aseguran que muchos de ellos no pueden permitirse pagar los elevados precios de los otros tipos de gasolina porque esto ocasionaría una subida en sus costos de operación afectando directamente a los ciudadanos.

“El Ministerio de Hidrocarburos tiene que aclarar si la gasolina Premium Plus, que es una política de ellos, pero se tiene que garantizar la comercialización de la gasolina especial, así también del diésel, que es un precio diferenciado. Nosotros no nos podemos dar el lujo, dada la situación económica, de querer cargar combustibles mejorados, eso no podemos hacerlo, porque el pasaje que cobramos no condice con todo ello”, aclaro Orellana.