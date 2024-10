Tras cinco días de no presentarse a declarar, la Policía aún no recibe la orden de aprehensión contra Evo Morales

Luego de cinco días de que el expresidente Evo Morales no se presentara a declarar ante la Fiscalía de Tarija por el caso de estupro que pesa en su contra, la Policía aún no recibe en mandamiento de aprehensión que debió emitirse en su contra, al no acatar una orden judicial.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó este martes que la Policía no recibió ninguna orden de aprehensión contra Morales, quien es investigado por trata y tráfico de personas por su relación con una menor de edad en 2015.

“A la Policía Boliviana no ha llegado ningún mandamiento de aprehensión. Si llega una orden de aprehensión en contra de cualquier persona, la Policía no tiene por qué cuestionar esa orden, tiene que cumplir con su obligación constitucional, no decide y no delibera, cumple lo que dictan los jueces y los fiscales”, declaró Del Castillo en el acto de presentación del nuevo comandante de la Policía.

Tras no presentarse a declarar el pasado jueves 10, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, indicó: “Lamentablemente se les ha esperado un tiempo prudente de 30 minutos, no se han apersonado. Entonces nosotros ya hemos procedido a realizar el acta de incomparecencia sin vulnerar ningún derecho, se ha llamado a defensa pública. Lo que corresponde es sacar el mandamiento de aprehensión, notificados debidamente sin vulnerar ninguno de sus derechos”.

Previamente, el abogado defensor de Morales, Jorge Pérez, presentó un memorial ante la Fiscalía en Tarija, alegando que se vulneran los derechos de su defendido y demandando que debe declarar en el lugar que reside, en este caso en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba.

Por este mismo caso ya existía una orden de aprehensión contra Morales. Ésta le costó el cargo a la fiscal Gutiérrez, quien, tras emitir dicho mandamiento, fue destituida por el propio fiscal general Juan Lanchipa. La fiscal retomó su puesto el 7 de octubre tras un fallo judicial.

Y ayer, lunes, Gutiérrez indicó que se conformó una nueva comisión de fiscales para llevar adelante la investigación del caso de estupro y trata y tráfico de personas que involucra al expresidente.

Sobre una eventual una orden de aprehensión en contra de Morales, la autoridad declaró que no pude revelar información “por estrategia investigativa”. “Sé que la población quiere saber los pormenores de la investigación, pero por estrategia investigativa vamos a evitar dar mayores detalles”, afirmó.

