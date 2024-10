Tribunal otorga medida cautelar para que continúen las judiciales; ahora el freno judicial es a la elección del fiscal general

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Las elecciones judiciales están en peligro por la serie de amparos en su contra. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Tribunal de El Alto otorga medida cautelar que ordena al TSE seguir organizando las elecciones judiciales; comisión del Legislativo paraliza elección del fiscal general hasta resolver los amparos; y, ‘evismo’ pone 10 condiciones para dialogar: incluye cesar persecución a Evo y abrogar el decreto de pausa ambiental. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Tribunal de El Alto otorga medida cautelar que ordena al TSE seguir organizando las elecciones judiciales

La Sala Constitucional Tercera de El Alto concedió una medida cautelar para que el proceso de organización de las elecciones judiciales continúe sin freno, ordenando a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que sigan adelante con las actividades señaladas en el calendario electoral. Esta medida cautelar se concedió por una acción de cumplimiento presentada por Esteban Alavi Canaviri, ejecutivo de los Interculturales del ala arcista, en la que se pide que la realización de los comicios no quede paralizada por ninguna determinación judicial. El fallo señala que al existir posibilidad de “daño irreparable e irremediable” con la suspensión de las elecciones judiciales “se dispone en calidad de medida cautelar, la prosecución del proceso”.

– Defensor del Pueblo: No se puede naturalizar los interinatos indefinidos en un Estado de derecho

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, expresó su profunda preocupación por la posible naturalización del ejercicio de interinatos en el sistema judicial, asegurando que la paralización de las elecciones judiciales es una mala señal para la democracia en el país. “(…) naturalizar que autoridades interinas estén permanentemente desarrollando sus actividades en forma indefinida no puede ser en un Estado de derecho”, afirmó Callisaya. La autoridad Defensorial rememoró que desde la anterior gestión, el proceso eleccionario judicial ha ido atravesando una serie de obstáculos y que, ahora, con la emisión de resoluciones constitucionales en Beni y Pando, se ponga en vilo las elecciones judiciales.

– Comisión del Legislativo paraliza elección del fiscal general hasta resolver los amparos

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó este miércoles paralizar el trabajo que venían desarrollando de la elección al fiscal general del Estado hasta resolver los dos recursos de amparos constitucionales con el proceso. El presidente de esa instancia legislativa, senador Santiago Padilla, informó que los integrantes de la comisión fueron notificados con las audiencias de un juzgado de Caranavi y de la Sala Constitucional Segunda de La Paz. A las 20.00 de esta jornada los integrantes de la comisión tenían previsto remitir el informe final del proceso de elección a la Presidencia del Legislativo para que pueda fijar la fecha de la sesión plenaria, sin embargo, con la notificación, todo fue postergado.

– ‘Evismo’ pone 10 condiciones para dialogar: incluye cesar persecución a Evo y abrogar el decreto de pausa ambiental

En el tercer día de bloqueo de caminos, el Pacto de Unidad “evista” ha presentado este miércoles una nota dirigida al presidente Luis Arce, donde expone sus condiciones para acceder a un diálogo. En la misiva se establecen 10 puntos, los cuales los “evistas” exigen cumplir como condiciones objetivas para llegar a dialogar. Se incluyen pedidos como cesar la percusión judicial a Evo Morales, así como la abrogación de varios decretos como el que declara pausa ambiental. Entre las condiciones, también está garantizar el abastecimiento de combustible y que se convalide el congreso del MAS realizado en Lauca Ñ el año pasado, donde se reeligió a Morales como presidente del partido, pero que fue anulado por el Órgano Electoral.

– Policía tiene 2 hipótesis sobre paradero de presunta víctima de Morales; que está en Bolivia o en Argentina

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este miércoles que la Policía tiene dos hipótesis sobre el paradero de la presunta víctima de trata y tráfico de personas de Evo Morales. Indicó que la joven madre estaría en Bolivia o en Argentina. “Tenemos dos hipótesis sobre dónde se pudiera encontrar esta mujer, que cuando era niña ha sido víctima por parte del señor Evo Morales, se encontraría en el país o podría encontrarse en Argentina, en atención a la colindancia que tenía entre el municipio de Yacuiba y el hermano país”, dijo. Morales es investigado por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas, luego de haberse revelado que, en 2016, cuando era presidente, tuvo una hija con una menor de edad.

– Exministro Ríos: “La escasez de combustible en el país no es por bloqueos, sino por falta de dólares”

Debido al bloqueo evista que cumple su tercer día, desde el Gobierno señalaron que este es el motivo por la falta de combustible en el país, ya que camiones cisterna están parados en los puntos donde se instalaron medida de presión; sin embargo, para el analista Álvaro Ríos, el desabastecimiento es por falta de dólares. “Desde hace 18 meses venimos tocando este tema de desabastecimiento de gasolina y diésel. No es que no tenemos combustible en los últimos tres días y porque no pasan 300 cisternas. Esas cisternas solo abastecen al país para un día de consumo”, señaló. Las filas en los surtidores se expanden rápidamente, camiones, buses, micros aguardan que las cisternas lleguen a las estaciones de servicio para abastecer gasolina y diésel.

– Avicultores advierten que bloqueo evista repercutirá en el precio del pollo

Rony Martínez, presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Tarija, advirtió que el bloqueo que una facción de Movimiento al Socialismo (MAS) realiza en los caminos que une a Cochabamba con otros departamentos, afectará la provisión de insumos necesarios para alimentar a las aves de granja. Eso repercutirá en los precios. “No nos van a llegar insumos que nosotros necesitamos, como el maíz, soya, vitaminas y minerales. A ello, sumar la mortandad por los incendios, la falta de diésel y que el tema del dólar no se ha resuelto, todo eso afecta al precio final”, aseguró. Martínez consideró necesario que el Gobierno se reúna nuevamente con los productores avícolas para hablar sobre estas carencias.

– En diez años, el pago anual de la deuda boliviana pasó de $us 374 millones a más de 1.048 millones

Bolivia no ha dejado de honrar sus obligaciones, pero el servicio de la deuda externa se ha disparado los últimos años. Mientras en 2013 y 2014 solo se pagaba 293 millones y 374,8 millones de dólares, este año las obligaciones superan los mil millones de dólares, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB). De enero hasta el 18 de septiembre, se honraron 1.051 millones de dólares, que equivalen al 75% del servicio de la deuda externa programado para la gestión 2024. “Bolivia cumple y está al día”, indicó el 20 de septiembre el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Para ese mes se tenía previsto un pago de 190 millones de dólares. Se deduce que, en 9 meses , el servicio de la deuda externa alcanzó a 1.238 millones de dólares.

– Bolivia se mantiene como el segundo país con mayor riesgo país en Latinoamérica, solo por encima de Venezuela

En 2024, Bolivia se mantiene como el segundo país con mayor riesgo país en Latinoamérica, con un índice que alcanza los 1.801 puntos, según el Emerging Markets Bond Index (EMBI) de JPMorgan. Este indicador sirve para que los inversores internacionales midan la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. La revista especializada en economía Bloomberg señala que con un riesgo país tan elevado, Bolivia enfrenta serios desafíos en el acceso a financiamiento internacional y en la percepción de su estabilidad económica. A lo largo del último año, varios países de la región han experimentado fluctuaciones importantes en sus índices de riesgo país, pero Bolivia sigue destacándose por su alta exposición al riesgo.

– Bolivia reporta reducción considerable de incendios forestales y se centran en tres departamentos

En Bolivia el número de incendios forestales bajó considerablemente al pasar de estar en 29 municipios y 70 comunidades a ubicarse en 19 municipios y 32 comunidades de tres departamentos, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. La reducción es resultado del trabajo de bomberos, los operativos de dos aviones Electra Tanker y tres Hércules, la estimulación de nubes, el uso de “Cajas Guardián” y el apoyo de expertos internacionales y bomberos de varios países de la región, explicó. Al 9 de octubre se registraron incendios forestales en Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. Al 15 de octubre la situación ha cambiado radicalmente, tenemos incendios en tres departamentos, Santa Cruz, Beni y La Paz.