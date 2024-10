Tuto implacable con Evo: Hace 11 días tienes sufriendo al país para proteger tu pervertida depravación

En un video que circula en las redes sociales, el exmandatario pide a sus bases que no lo abandonen porque él no les habría abandonado.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

Después de la difusión de un video donde Evo Morales pide a sus bases que no lo abandonen, el expresidente Jorge Tuto Quiroga recordó que el exmandatario abandonó a sus militantes en noviembre de 2019 cuando huyó a México tras renunciar a la presidencia y ahora permanece escondido para no comparecer ante la justicia mientras sacrifica a sus leales en los bloqueos de carreteras.

“Hablando de la gente pobre que sufre el hombre que vive en vagonetas venezolanas de lujo, el hombre que no sube a un avión comercial hace años (…), vive como emperador. Cuando dice nunca les he abandonado, ¿dónde estás hoy día? Hace 11 días que para proteger tu pervertida depravación tienes al país sufriendo, la gente pobre es la que más sufre y tu bien escondido y a buen recaudo ¿Dónde estás?” interpeló el exmandatario en una entrevista con la red DTV.

“Saca un video diciendo que nunca les he abandonado, ese video es la prueba de que los está abandonando, los está utilizando, que los está manipulando como siempre hacía antes para proteger la cocaína” remató.

“Hermanos dirigentes nacionales, hermanos dirigentes de provincias, hombres y mujeres de distintos sectores; no me abandonen yo nunca los he abandonado”, suplicó el expresidente Morales en un video que publicó en sus redes sociales en lo que podría ser la hora final del político.

Los sectores leales al expresidente bloquean las carreteras fundamentales que unen a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y cercan la ciudad de Cochabamba, exigiendo que se anulen los procesos judiciales en contra del político, entre ellos la denuncia de trata y tráfico de personas, y estupro agravado.

La medida de presión que hoy cumple 12 días comenzó después de la Fiscalía de Tarija alertó que podría emitir una orden de aprehensión en contra de Morales después de que éste no se presentó a declarar el 10 de octubre por la denuncia de abuso sexual en contra de una menor de 15 años a la que también habría embarazado en 2016.

Una prueba del delito sería el certificado de nacimiento de la niña que nació como consecuencia del estupro, según la investigación de la Fiscalía. En ese documento, Morales reconoció la paternidad de la menor.

El padre de la víctima ya fue aprehendido y confirmó que el padre de su nieta es Evo Morales.

El expresidente Quiroga recordó que no es verdad que el líder del MAS no abandonó a sus militantes, por ejemplo en noviembre de 2019 huyó a México después de renunciar a la presidencia.

“Te vamos a recordar, cuando recibiste la auditoría de la OEA, anulaste la elección el 10 de noviembre de 2019 en la mañana por fraude, destituiste a los vocales por fraudulentos y renunciaste, te exiliaste en México y para vergüenza del país salieron artículos en la revista The New Yorker que en Argentina estabas con niñas que habías pervertido. Depravado y dices que no has abandonado, claro que abandonaste el país mientras maltratabas a las niñas en México y Argentina para vergüenza internacional” arremetió.

El Gobierno anunció un desbloqueo gradual de las carreteras; sin embargo, los evistas amenazan con responder con armas de fuego y una muestra fue la emboscada con presuntos francotiradores a una caravana de patrullas policiales en el sector de Challapata, Oruro.