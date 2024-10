Villegas dice estar preocupado por la situación de Wilster y no descarta dar un paso al costado

El técnico aviador pide que los problemas entre jugadores y dirigencia puedan solucionarse por el bien del equipo.

Tensión en Wilstermann. Posterior a confirmarse el paro deportivo por la deuda de sueldos al plantel Aviador, el máximo estratega del Rojo Eduardo Villlegas, se pronunció sobre la compleja situación económica que vive el club indicando que, de no trabajar con normalidad en los siguientes días podría considerar alejarse de la dirección técnica del Hércules.

Una vez que los jugadores del Rojo procedieron a retirarse de su complejo con la decisión de no entrenar, el técnico cochabambino expresó su preocupación con los medios.

«Nosotros quisiéramos volver al trabajo mañana mismo, porque tenemos programado un amistoso. Siempre estamos dispuestos al trabajo, ojalá lo resuelvan hoy o mañana (tema deudas), si no veremos como arreglar con la dirigencia algo que no genere conflictos mayores y nosotros podamos volver al trabajo o dar un paso al costado, no nos gusta estar con los brazos cruzados», aseveró el por ahora aún técnico de Wilstermann.

Por su parte, los jugadores del Aviador exigen a la dirigencia a cargo de Omar Mustafá y Yuri Gil el pago de los cinco meses de deuda para retomar sus actividades deportivas con normalidad.