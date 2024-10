Vocal de Beni denuncia amedrentamiento en pleno proceso judicial y aseguró que hasta recibió llamada del ministro de Gobierno

Indicó que esto es una “injerencia” al trabajo jurisdiccional y que no se puede permitir esta situación, porque en el país no estamos en dictadura.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

El vocal constitucional del Tribunal de Garantíass de Beni, Charles Mejía, denunció este martes que 30 efectivos de la policia llegaron a su despacho para detenerlo en medio de una audiencia para definir futuro de elecciones judiciales, luego que un postulante demandó la nulidad del proceso. Incluso indicó que fue presionado mediante llamada telefónica por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Como verán estamos rodeados de policías, nos quieren aprender por ejercer la función jurisdiccional. Estamos adelante un amparo constitucional que resuelve el tema de las elecciones judiciales y nos vemos sorprendidos con la presencia de más de 30 efectivos policiales que pretenden aprehenderlos y prohibirnos nuestro derecho a la libertad», denunció ante la prensa.

Indicó que esto es una “injerencia” al trabajo jurisdiccional y que no se puede permitir esta situación, porque en el país no estamos en dictadura, por tanto, la Policía no puede intervenir ni el Ministerio Público o el Ministerio de Gobierno, en las decisiones que tome un Tribunal Constitucional, en este caso que resuelve un amparo de acción constitucional.

“Es lamentable que en la propia casa de la justicia se pretenda amedrentar jueces. Tenemos la grabación de una llamada que nos hizo el ministro de Gobierno, tenemos el video en el que un policía nos dijo que por órdenes del fiscal departamental estaban presentes para aprehenderlos”, enfatizó la autoridad judicial. Aunque no detalló sobre lo que le dijo el ministro del Castillo.

Agregó que se harán las denuncias correspondientes y una nota al Tribunal Supremo de Justicia y a la prensa internacional, por querer incurrir en la injerencia y que quiere ser violentado por la Policía, quienes quieren «intimidar a ambos vocales» para «amañar el fallo y al interés del Gobierno».