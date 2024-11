18 horas frente a la pantalla y violencia psicológica: Añez denuncia «tortura blanca» en Tribunal de El Alto

Afirmó que tres jueces del Tribunal 4º de Sentencia de esa ciudad son sometidos a una «presión judicial» que luego ellos transfieren contra los involucrados en el caso.

Fernando García Torrez / La Paz

La expresidenta Jeanine Añez denunció este jueves que es víctima de una «tortura blanca» en el Tribunal 4º de Sentencia de la ciudad de El Alto, que el miércoles 27 de noviembre la obligó a pasar 18 horas frente a la pantalla de la computadora, con el consiguiente «sometimiento psicológico, emocional y físico» al celebrarse otra audiencia de uno de los procesos que se sigue en su contra.

«Ayer, miércoles, fue otra audiencia de tortura blanca, como se llama al sometimiento a las personas a prolongados períodos de violencia psicológica, emocional y física, como es obligarnos a más de 18 horas de permanencia frente a una pantalla, igualmente a policías y funcionarios de los centros penitenciarios», publicó la exmandataria en su cuenta de la red social X.

Añez apuntó a tres funcionarios judiciales del Tribunal 4º de Sentencia de ser «sometidos a una presión judicial» que después se transforma en la «tortura» que se ejerce contra los involucrados en el caso.

«Los jueces David Kasa, Pedro Kanasa y Wendy Rojas, que constituyen el Tribunal 4º de Sentencia de la ciudad de El Alto, están sometidos a una presión política sin precedentes, la cual trasladan en forma de violencia judicial contra los acusados y los abogados que patrocinan a los acusados de la #Patraña3, un caso montado sobre la base de la violencia de Evo Morales cuando abandonó el poder y el país, pero instruyó a civiles a volar la planta de combustible de Senkata», detalló la expresidenta.

La denuncia de Añez está acompañada por un video de la sesión, en la que asegura que sufrió tratos considerados por la justicia internacional como «cruel, inhumano y degradante».

«¿Dónde está la @CIDH para hacer seguimiento in loco? Sus visitas programadas para cuando ya es tarde no tienen sentido. Esta tortura no es justicia, es venganza», manifestó.

Los juicios que se siguen contra la exjefa de Estado Jeanine Añez por hechos registrados durante su presidencia, se ventilan en la vía ordinaria bajo el argumento del masismo de que no asumió el cargo de manera constitucional.