A los golpes por gasolina, un grupo de personas protagonizó incidentes cerca de un surtidor en Cochabamba

El hecho se registró en Cochabamba cuando un joven fue acusado de querer cargar combustible directamente pese a que otras personas llevaban esperando horas haciendo fila.







Fuente: Unitel

La falta de combustible genera molestia e indignación entre las personas que esperan largas horas en las diferentes estaciones de servicio para poder cargar. En Cochabamba un grupo de conductores terminaron a golpes tras acusarse de no respetar las filas.

El hecho se registró cerca de un surtidor de la avenida Ayacucho, hacia el norte de la ciudad, donde uno de los conductores señalaba que llevaba más de media hora esperando por gasolina, mientras que otras personas pretendían llegar y cargar combustible sin hacer la fila correspondiente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto: UN ITEL] / Momento de la pelea

Este accionar generó una molestia entre los conductores de los vehículos, por lo que primeramente se registró una discusión entre ellos, pero poco después terminaron agarrándose a golpes en plena vía.

“La gente se mete y crea un estrés, porque al final cuesta conseguir la gasolina hoy en día. Y no pues, el joven quería meterse a la fila a la mala y como los señores también le estaban exigiendo que se vaya atrás y como no hay quien los defienda, porque están en su derecho de hacer fila correctamente, en el sol y todo eso, hay gente que es abusiva. Quizás no debía haber ocurrido así, pero hay gente que es abusiva”, dijo uno de los jóvenes implicados en la disputa.

Sin embargo, luego de unos minutos, fueron los mismos conductores de los vehículos que hacían fila, quienes separaron a estas personas para evitar que continúen peleándose.

Mientras tanto, la fila interminable de vehículos que buscan gasolina y diésel persiste en las diferentes zonas, no solo de Cochabamba sino de todo el país, lo cual también ha provocado que choferes del transporte pesado realicen bloqueos esporádicos.