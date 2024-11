Agenda informativa: día crucial para conocer si el ala radical del MAS retomará los bloqueos de caminos en el país

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 10 de noviembre

El país sufrió millonarias pérdidas por el bloqueo de 24 días. Foto: El Día

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Evistas se reúnen en el trópico de Cochabamba para definir si retoman protestas

Sectores afines a Evo Morales se reunirán este domingo en Lauca Ñ para decidir si retoman o no los cercos en el país. El evismo, como se conoce al sector político que respalda al expresidente, protagonizó un bloqueo de caminos, especialmente en el departamento de Cochabamba, por 24 días. El impacto de la medida golpeó especialmente al sector productivo. La medida extrema fue levantada el jueves pasado por razones “humanitarias” y solo por 72 horas. Por eso, este domingo tendrá lugar un ampliado en el poblado de Lauca Ñ, el cuartel general de Evo Morales, para evaluar si se retoma o no esta protesta. El gobierno asegura que los radicales del Movimiento al Socialismo (MAS) buscaron un fallecido para inculpar al Gobierno y generar convulsión.

– YPFB espera regularizar la provisión de combustibles desde esta jornada

El Gobierno boliviano ha asegurado que el suministro de combustible comenzará a regularizarse este fin de semana, con la llegada de carburante desde Arica, Chile. Esta medida busca resolver la crisis de desabastecimiento que ha provocado largas filas en las estaciones de servicio del país en los últimos días. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), confirmó que el sábado inició la descarga del primer buque de gasolina en el puerto chileno de Arica, con destino a Bolivia y ya partieron los primeros camiones cisterna con rumbo a territorio nacional. Este domingo se descargará otro buque, esta vez con diésel, lo que contribuirá a abastecer el mercado nacional. Con ese volumen, la estatal petrolera espera que las filas desaparezcan.

– El presidente Luis Arce participa en los actos del aniversario de Potosí

El presidente Luis Arce Catacora está en Potosí el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para participar en los actos protocolares del 10 de noviembre junto con el resto de los invitados. El gobernador de Potosí, Marco Copa, informó que se tiene previsto que el presidente visite cinco municipios de las diferentes regiones. Entre los municipios están, Uncía, Tinguipaya, san Pedro de Buena Vista, Villazón, Uyuni, además de Potosí. Copa, informó que son cerca de 50 los proyectos para entregar en los municipios del departamento. En la ciudad de Potosí se cuenta con 16 proyectos, entre inicios de obra y entregas de proyectos. Entre los proyectos importantes dijo que se encuentra el de integración caminera con tres proyectos de asfaltados ya concluidos.

– Las perspectivas de crecimiento en el país no son alentadoras

El crecimiento económico fijado por el Gobierno de 3,71% para este año, está lejos, más bien se aproxima la estimación del Banco Mundial de 1,4% y del Fondo Monetario Internacional de 1,6%. La inflación superó a la proyectada y al finalizar la gestión se estima llegar a dos dígitos, más de 10%. Los recursos que ingresaron al país por la venta de gas a mercados de Brasil y Argentina bordearon los 47.142 millones de dólares y las inversiones realizadas por parte del gobierno de Evo Morales no apuntaron a la sostenibilidad; se perdió una década de oro por el “boom” de los precios altos de las materias primas, pero el presidente Luis Arce Catacora no se quedó atrás, siguió la obra de su antecesor y no hizo significativos descubrimientos y cayeron los ingresos del gas.

– Existe una mayor oferta de productos en los mercados, pero los precios no bajan

En los centros de abasto del país, el abastecimiento de carne, verduras y frutas se regulariza paulatinamente; sin embargo, algunos de ellos continúan con precios por encima de lo normal. Además, debido a que los productos estuvieron varios días en las carreteras por la imposibilidad de trasladarlos a sus destinos finales, aún llegan maltratados o cerca de dañarse. En cuanto a los precios, la carne de pollo y las verduras tienen una reducción que varía entre 25 y 40 por ciento. El kilo de pollo se ofrece desde 17,50 bolivianos frente a los más de 20 que se vendía en días pasados. En cuanto a la carne de res, el precio no ha reducido y en los puestos de venta afirman que aún no está regularizada la provisión. Los gobiernos municipales esperan que en el transcurso de la semana se vayan normalizando los precios.