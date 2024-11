Agenda informativa: El gobierno cerca a Evo Morales y va tras sus colaboradores que comandaron los bloqueos

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 14 de noviembre

El dirigente campesino afín al ala radical del MAS, Ramiro Cucho, en celdas policiales. Foto: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Dirigentes afines a Evo Morales esperan su imputación formal

Los dirigentes campesinos Humberto Claros y Ramiro Cucho, esperan la imputación formal del Ministerio Público por los 24 días de bloqueos protagonizados por los sectores afines al sector radical del Movimiento al Socialismo (MAS) y al exmandatario Evo Morales. Ambos son acusados por terrorismo y alzamiento armado, entre otros. El evismo asegura que, lejos de pacificar el país, el Gobierno va a provocar un estado de convulsión en el país, por la aprehensión de ambos dirigentes y los 104 detenidos producto de los bloqueos registrados en Parotani, en el departamento de Cochabamba, y Mairana, en Santa Cruz. Evo Morales reclamó en sus redes sociales, pero ya no se expone de forma pública.

– Policía allana domicilio de exministro Quintana y se lleva computadora y documentos

La Policía realizó un allanamiento al domicilio del exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, y se llevó una computadora y documentos después del acto judicial efectuado hasta la madrugada de hoy. Según la red DTV, el operativo se efectuó aproximadamente a las 02:00 en el domicilio del ex ministro de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, ubicado en la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz. La policía, luego de varias horas de la requisa, extrajo un CPU y dos cajas con información y de manera inmediata lo subieron a un vehículo color plomo tipo camioneta con resguardo policial. Policías llegaron hasta la propiedad de Quintana con una orden de allanamiento y aprehensión, pero este no fue encontrado.

– Choferes se reúnen en Santa Cruz para definir un aumento de los pasajes

Los choferes del transporte público de pasajeros se reunirán este jueves en Santa Cruz de la Sierra, para llevar a cabo el ampliado nacional del sector, donde se abordará el tema del costo de los pasajes. La dirigencia estima que es inminente el incremento de los pasajes debido al encarecimiento de los insumos por la escasez de dólares y la falta de combustibles que afectan las labores normales de sus afiliados, porque deben adquirirlos en precios mucho más altos. Mario Silva, representante de los choferes de La Paz, sostuvo que todos los productos de la canasta familiar y los servicios sufrieron incrementos y la población no reclamó, por tanto, no tendrían por qué quejarse ante el aumento del costo de los pasajes.

– Transporte pesado instala bloqueos en rutas troncales por falta de diésel

Los transportistas de carga pesada y de servicio interdepartamental recurren a bloquear algunas rutas ante la imposibilidad de cargar diésel en las estaciones de servicio, La dirigencia del sector reclama al gobierno por la falta de cumplimiento a los acuerdos suscritos entre ambas partes sobre la normalización del abastecimiento de los carburantes. Además, aseguran que fueron engañados por las autoridades, pese a que ellos alertaron sobre el agravamiento de la escasez por la falta de pagos. Los transportistas del sector pesado aseguran que existe una desesperación total en sus afiliados por las deudas con los bancos, el pago de impuestos y el sustento para sus familias.

– YPFB prevé descarga de diésel y gasolina para equilibrar la demanda interna

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prevé que, a partir de este jueves, está prevista la descarga de diésel y gasolina en el puerto de Sica Sica, en Arica, Chile, para atender la demanda interna en el país. La gerente de Productos Derivados e Industrialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, explicó que, además, de este volumen se recibirá el carburante de Argentina, Perú y Paraguay. Desde Argentina y Paraguay llegarán 650 cisternas de diésel, 700 de gasolina; de Perú a lo largo de esta semana 450 cisternas de diésel y 290 cisternas de gasolina, aseguró. El presidente Luis Arce dijo que en un plazo de 10 días, a partir de ayer, se regularizará la provisión de carburantes.

– La verde lista para enfrentar a Ecuador este jueves

La selección nacional está lista para enfrentar a Ecuador este jueves con un equipo alterno, pero que, según el entrenador Óscar Villegas, dará pelea al combinado nacional ecuatoriano. El partido está programado para las 20:00, hora boliviana, en la ciudad de Guayaquil. Villegas expresó su confianza en poder hacer un buen partido en esta fecha de las eliminatorias. Señaló que son 8 los jugadores que no fueron tomados en cuenta para el partido contra la selección de Ecuador, entre ellos Roberto Carlos Fernández, de quien lamentó su ausencia, ya que no le dará tiempo para llegar al partido. A pesar de ello, el técnico nacional aseguró que tratarán de no dar muchos espacios a Ecuador y tratarán de ser ordenados tácticamente.