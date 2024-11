Agenda informativa: el TSE levanta las manos y procede a continuar la preparación de las judiciales con el sorteo de jurados

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 15 de noviembre

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Este viernes se conoce quiénes serán jurados de las judiciales 2024

Los nueve Tribunales Electorales Departamentales realizarán este viernes el sorteo de los jurados de las mesas de sufragio para las elecciones judiciales del 15 de diciembre. El sorteo se efectuará en una sesión pública a la que se invitó a representantes de la sociedad, medios de comunicación y a los candidatos. Esta actividad es considerada una de las más importantes en el proceso de organización, debido a que los jurados electorales administrarán las mesas de sufragio durante la jornada de elección, además consignarán los resultados en las actas para su remisión a los Tribunales Electorales. El sorteo de los jurados electorales se realiza entre los 7.333.933 habilitados en el padrón electoral.

– Hasta hoy debería promulgarse la ley corta para las judiciales

Este viernes vence el plazo para sancionar y promulgar la ley corta que blinde las elecciones judiciales, pero la Cámara de Diputados no lo hará porque aún no eligió a las directivas de las comisiones y comités. Si no se promulga en esta jornada, los tiempos no dan para efectuar esos comicios en su totalidad la fecha programada, es decir, el 15 de diciembre. La Cámara de Senadores aprobó el miércoles con dos tercios, en su estación en grande y en detalle, el proyecto de “Ley Excepcional y Transitoria para garantizar las Elecciones Judiciales 2024”. La norma tiene la finalidad de blindar el proceso electoral y ratificar la vigencia de la Ley 1549 para las elecciones judiciales. Declara que todas las etapas de la preselección judicial precluyeron.

– TSE anuncia la verificación de las cuentas del MAS que habrían sido vaciadas por Morales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que revisará el uso de los aportes económicos de los militantes del MAS después de que dirigentes de organizaciones sociales afines al arcismo denunciaron que fueron usados por Evo Morales para financiar los bloqueos de 24 días que pretendían la anulación de los procesos judiciales en su contra. Ávila señaló que se verificará si hubo o no ese financiamiento. Una vez que el procedimiento determine si hubo un financiamiento prohibido o contrario a la norma, recién se va a tomar esa determinación, explicó. Bajo principios establecidos en la Ley 018 y en la Ley 026, todos los documentos que son de conocimiento del orden electoral tienen la característica de públicos.

– El presidente Luis Arce sostendrá una reunión crucial con los productores

La tarde de este viernes, el sector productivo cruceño y el presidente Luis Arce Catacora se reunirán para definir varios aspectos que preocupan a los empresarios. Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) prevén que uno de los puntos centrales del encuentro será trabajar en la reglamentación del Decreto Supremo 5271. Esta norma autoriza, de manera excepcional, a personas naturales o jurídicas privadas la importación de diésel y gasolinas para su comercialización en el mercado interno, pero sin dejar de lado que el Estado continuará adquiriendo el carburante para venderlo a precio subvencionado en territorio nacional. La cita está prevista para las 16:00 en la capital oriental.

– Dirigentes campesinos del evismo se enfrentarán a un juez cautelar

La Fiscalía imputó la pasada jornada a los dirigentes evistas Humberto Claros y Ramiro Cucho, por los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y otros tipos penales, y pide para ambos investigados su detención preventiva en el centro penitenciario Chonchocoro de La Paz, por 180 días. Claros fue aprehendido el miércoles cerca del mediodía en la plaza principal de Quillacollo, en Cochabamba, mientras estaba con sus allegados, luego fue trasladado en vuelo de BOA a la sede de Gobierno y luego en siete patrulleros hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). En tanto, Cucho fue interceptado en la ciudad de Potosí, y también llevado en avión hasta la sede de Gobierno.

– El suministro de gasolina tiende a estabilizarse y desde hoy se aumentaron los volúmenes de diésel

Si bien continúan las filas por gasolina en los surtidores de diferentes ciudades, estas redujeron en cantidad, debido a que existe una mayor provisión de ese combustible. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, detalló los avances en el suministro de gasolina a nivel nacional y anunció que, desde la pasada jornada, también se incrementaron los volúmenes de diésel para paliar el desabastecimiento en el país. La autoridad reiteró que el cronograma de abastecimiento se está cumpliendo y que, con el paso de los días, las colas en las estaciones de servicio disminuirán aún más conforme se regularice la distribución, de acuerdo con lo planificado.