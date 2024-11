Analista advierte que venta de oro del BCB es una “pésima señal” a los inversionistas y agentes económicos

El economista Gonzalo Chávez consideró que el problema del combustible no era solamente el tema de los bloqueos, sino por la falta de dólares que lleva a tocar nuevamente las reservas del BCB

Carla Mercado Álvaro Rosales Melgar







Fuente: Unitel

La nueva política del Banco Central de Bolivia (BCB) de autorizar la disminución transitoria de las 22 toneladas de oro contempladas en las Reservas Internacionales Netas no pasa desapercibida y enciende las alertas, ya que es una “pésima señal a los radares de los inversionistas, de los agentes económicos y de las personas”, advirtió el economista Gonzalo Chávez.

Desde el ente emisor emitieron una resolución que modifica el reglamento para la administración de las Reservas Internacionales y que contempla, entre otros aspectos, que el mínimo de 22 toneladas de reservas de oro, sean solo computables “semestralmente el 5 de mayo y el 5 de noviembre de cada gestión”, es decir, esa cantidad de reservas debe reflejarse únicamente en ambas fechas.

“El Gobierno te está diciendo que está raspando la olla, que no tiene más recursos, sobre todo probablemente para importar diésel y gasolina (…) El problema del abastecimiento las últimas semanas no era solamente por el tema de los bloqueos, no tienen dólares y ahora están apelando nuevamente a vender las ‘joyas de la abuela’ con una pésima señal”, apuntó el analista.

Chávez también hizo una retrospectiva y recordó que hace poco más de un año desde la Asamblea se dio luz verde para vender la mitad de las 44 toneladas de oro que se tenían en las Reservas Internacionales, pero al parecer eso fue insuficiente y ahora se hace “una vuelta jurídica” sin la necesidad de pasar el filtro del Legislativo.

Desde la Cámara de Diputados, el asambleísta Jairo Guiteras (Comunidad Ciudadana) consideró que la resolución del BCB viola la Ley 1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, que establece que el BCB deberá mantener un mínimo de 22 toneladas. “Luis Arce, fundieron al país”, cuestionó.

“Por incapacidad de reconocer y enfrentar la crisis, el gobierno echará mano de lo único que le queda al país, seguramente para comprar gasolina. A este profundo hueco nos han llevado los masistas (…) El BCB no solo es inútil, sino que rompe la Ley del oro para seguir hipotecando nuestro futuro”, apuntó por su parte el empresario Samuel Doria Medina.

¿Cómo va a afectar la imagen del país? Desde el punto de vista de Gonzalo Chávez, las calificadoras de riesgo pueden contemplar que el país está prácticamente en default, no es cierto o una situación de casi quiebra, lo que aumenta la incertidumbre y hace caer las expectativas porque es una forma de decir que se buscan dólares, pero no se ahorran.

“El Gobierno simplemente trabaja queriendo salvar el día a día, pero no hace nada de manera estructural para reducir el gasto público que es uno de los orígenes de esta enorme hambruna de dólares que existe, que está obviamente socavando todo el modelo económico y eso se está manifestando en más inflación”, sostuvo Chávez en entrevista con UNITEL.