Arce desbloquea Parotani, Morales responde con una huelga de hambre y los evistas no levantarán los cercos

Boris Bueno Camacho / La Paz

«Hemos dado un primer paso», Luis Arce anuncia que continuará el desbloqueo «hasta liberar» Cochabamba; «no me voy a ir del país»: Evo instaló una huelga de hambre en el Chapare; y, sector industrial perdió Bs 9.000 millones en los 19 días del bloqueo evista. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– «Hemos dado un primer paso», Luis Arce anuncia que continuará el desbloqueo «hasta liberar» Cochabamba

El presidente Luis Arce afirmó anoche que se dio “un primer paso” en relación al desbloqueo de la carretera Cochabamba-La Paz y anunció que continuará la intervención de puntos de bloqueo “hasta liberar” a ese departamento “del secuestro” al que fue sometido. “Hemos dado un primer paso: desbloquear Cochabamba hacia el occidente de nuestro país. Continuaremos trabajando hasta liberar este departamento del secuestro al que está sometido. Mi solidaridad con los policías heridos, con los militares rehenes, sus familias y con los periodistas que sufrieron violencia en esta jornada”, publicó hace instantes en sus redes sociales. La Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas desbloqueó ayer la ruta que conecta Cochabamba con La Paz y Oruro.

– Después de 19 días se restablece el tráfico vehicular en la carretera Cochabamba-La Paz

Después del desbloqueo de la carretera Cochabamba-La Paz se reanudó el tráfico vehicular entre ambas ciudades. Buses, camiones y vehículos livianos comenzaron los viajes bajo una estricta vigilancia de policías y militares que aún permanecen en apronte. “Hay presencia policial en el lugar, se garantizan las salidas a Cochabamba. Recomendamos a los vehículos particulares y públicos tener precaución en circular por esos sectores donde hay piedras y otros objetos”, señaló el suboficial Fidel Monasterio en la Terminal de Buses de La Paz esta noche. Reportes de medios dan cuenta de que desde la capital cochabambina comenzaron a salir camiones, buses, vehículos livianos con destino a las ciudades de Oruro y La Paz.

– Dirigentes evistas rechazan la propuesta de Evo Morales de suspender los bloqueos

Los dirigentes leales al expresidente Evo Morales rechazaron la propuesta de su líder de una pausa en el bloqueo de carreteras y ratificaron que permanecerán en la medida hasta que “renuncie” el presidente Luis Arce. “Nuestro hermano Evo Morales hace rato se ha pronunciado para sugerir que cese el bloqueo, que se haga un cuarto intermedio. El hermano Evo no quiere más derramamiento de sangre, es verdad, pero consultando a las bases, consultando a los diferentes puntos de bloqueo (…), no aceptan ningún cuarto intermedio, el pueblo no quiere cuarto intermedio”, afirmó el dirigente campesino Humberto Claros. “El Gobierno nos ha acribillado, el Gobierno nos ha humillado, por tanto, no hay un cuarto intermedio”, ratificó.

– «No me voy a ir del país»: Evo instaló una huelga de hambre en el Chapare

Tras el anuncio de ‘huelga de hambre por diálogo’, Evo Morales, junto a dirigentes y autoridades afines, instalaron este viernes por la noche, una huelga de hambre en la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. «Primera noche», señala en una publicación en la que se lo ve cerca al senador evista, Leonardo Loza. «Iniciamos la huelga de hambre desde el Territorio de Lucha, convencidos de la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que hoy enfrenta el pueblo boliviano», señala a través de un video publicado, en el que añade: «No me voy a ir del país». Por su parte, el senador Leonardo Loza manifestó que asumieron la medida debido a que hubo «represión» durante los operativos de desbloqueos.

– Del Castillo presentó en La Paz a 55 aprehendidos en Parotani acusados por terrorismo, alzamiento armado y otros delitos

La noche de este viernes, horas después del operativo para desbloquear la carretera que conecta a Cochabamba con Parotani, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó a 55 personas que fueron trasladadas hasta La Paz, donde deberán responder por varios delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado. Del Castillo informó que la pasada jornada 66 personas fueron arrestadas por las fuerzas del orden en Cochabamba, de las cuales 55 han sido trasladas a La Paz porque deberán responder por varios delitos, entre ellos terrorismo. “Así también el delito de alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, el tráfico de armas, tenencia, aporte o portación ilícita de armas”, señaló el ministro.

– Cochabamba: Arce denuncia a la comunidad internacional que “grupos armados” allegados a Evo tomaron tres unidades militares

El presidente Luis Arce denunció el viernes ante la comunidad internacional que “grupos armados” afines al expresidente Evo Morales tomaron por asalto tres unidades militares, asentadas en el Trópico de Cochabamba, donde retuvieron como rehenes a los uniformados y a sus familiares. “Grupos armados afines a Evo Morales han tomado por asalto tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba, reteniendo como rehenes a militares y a sus familias, y amenazando sus vidas, siendo que ellos no intervienen en ningún operativo, solo están resguardando sus unidades. Ellos son de origen popular, y muchos también tienen raíces indígenas originarias, como los policías a quienes estos grupos irregulares están disparando”, lamentó.

– Militares en retiro critican al gobierno de Arce y a las FFAA por ausencia de Estado en el Chapare

La toma de tres unidades militares en el trópico de Cochabamba marca un negativo precedente para la institución castrense. Militares en retiro cuestionaron al gobierno de Luis Arce y a las Fuerzas Armadas por la ausencia de Estado en el bastión político y sindical del jefe del MAS, Evo Morales, además por la falta de un plan para enfrentar a movimientos “subversivos e insurgentes”. “El Gobierno ha reaccionado tarde cuando los insurgentes, calificado así en el comunicado de las Fuerzas Armadas, porque eso significa guerrilla, significa movimiento insurreccional armado y que están atentando a la seguridad a la unidad del Estado, a la unidad del gobierno nacional”, afirmó el abogado y coronel en servicio pasivo, Jorge Santistevan.

– Del Castillo anuncia «sanción ejemplar» para quienes tuvieron la «osadía» de tomar cuarteles

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que habrá una “sanción ejemplar” para quienes tomaron cuarteles la pasada jornada y se hicieron de las armas en el trópico de Cochabamba. “Aquellas personas que tuvieron la osadía el día de hoy de tomar cuarteles, de dispararle a la Policía, de agredir a los miembros de la prensa, de transgredir la vida y la humanidad del pueblo boliviano van a tener una sanción y como ministerio de Gobierno vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas que están a nuestra disposición para que aquellas personas conozcan y cumplan una sanción ejemplar”, anunció esta noche en conferencia de prensa. La Policía desbloqueó el viernes la carretera Cochabamba-La Paz después de 19 días.

– Sector industrial perdió Bs 9.000 millones en los 19 días del bloqueo evista

Los 19 días de bloqueo impulsados por el ala evista del MAS, provocaron millonarias pérdidas en el sector industrial boliviano, que se vio obligado a detener operaciones por la falta de insumos. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), informó que las pérdidas superan los Bs 9.000 millones, afectando principalmente a empresas en Cochabamba, bloqueada y aislada del tránsito entre oriente y occidente. Luego de que los militares lograran despejar el bloqueo en Parotani, el expresidente Evo Morales solicitó un cuarto intermedio y anunció una huelga de hambre. Con esta medida, se espera que el tráfico vuelva a la normalidad, aunque el sector advierte que los daños económicos serán difíciles de revertir.

– Denunciaron a Evo Morales por supuesto abuso sexual de menores en la Argentina

La Fundación Apolo denunció penalmente en Argentina al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores durante su asilo en el país durante el último gobierno K. De acuerdo con la denuncia, diversos testimonios y fuentes señalan que Morales convivió en Argentina, durante su estadía entre 2019 y 2020, «con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales». Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales denunció que, observó a menores cumpliendo roles que describió como «serviles».