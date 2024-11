Ausencia del Gobierno al diálogo, evistas afirman que fue “walk over” y que el Estado Mayor del Pueblo evaluará la inasistencia

Los abogados del MAS afirman que la ausencia de las autoridades se debe a que no tienen intención de resolver los problemas del país y que los hechos sucedidos en la ALP, sólo son pretextos.

Lidia Mamani / La Paz

Ante la ausencia de los representantes del Gobierno al diálogo que debían sostener con el bloqueo evista, convocado por la Defensoría del Pueblo, el abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Wilfredo Chávez, afirmó que fue “walk over” y que será el Estado Mayor del Pueblo el que evalúe el rechazo, para luego emitir una posición. Afirman que lo sucedido en la Asamblea Legislativa, donde se registró hechos de violencia, sólo es un pretexto de parte de las autoridades.

“El Defensor del Pueblo nos ha informado que el Gobierno no asistirá al diálogo y que presentaron una carta firmada por la ministra de la Presidencia, en la que hace conocer que no van a asistir porque supuestamente no existen las garantías suficientes para este diálogo. Tenemos que indicar que esta mesa de diálogo no tiene ninguna relación de lo que haya ocurrido en la Asamblea Legislativa, que es otro órgano del Estado”, consideró Chávez.

Enfatizó que los que se presentaron al diálogo convocado por la Defensoría, ninguno estaba presente en los hechos que se han registrado en la ALP, por tanto, les parece un despropósito ya que es un diálogo que se viene pidiendo desde hace tiempo, pero ahora ven un pretexto de parte de las autoridades.

“Esto ha sido un pretexto simplemente para no dialogar, como decimos, hemos venido acá y les hemos dado walk over porque no se han presentado. Vamos a insistir al Defensor del Pueblo a que instale este diálogo en los siguientes días, ya que el país espera soluciones”, agregó.

Entretanto, el abogado Nelson Cox mencionó que ayer se arribaron a acuerdos preliminares, pero ven que la carta que enviaron desde el Gobierno es un pretexto para no dar continuidad y que el Pacto de Unidad demanda solución temas urgentes que tienen que ver con la economía, pero el Gobierno ha roto el diálogo por un evento que sucedió en la ALP, algo que no tiene nada ver con lo que se discute.

Ante la pregunta sobre si se reiniciarán las medidas de presión, tomando en cuenta que corre el plazo de 72 horas, Cox respondió que será el “Estado Mayor del Pueblo el que evalúe” este rechazo y que más adelante se harán conocer las determinaciones que se adopten.