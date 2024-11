Camacho alerta que la alimentación de las familias bolivianas está en riesgo por la ‘incapacidad’ del gobierno de Arce

El gobernador cruceño pide el voto castigo contra el MAS y cualquiera de sus aliados en las elecciones presidenciales del próximo año.

Boris Bueno Camacho / La Paz

La pasada jornada, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió una alerta preocupante sobre el pobre avance de la siembra de verano, debido a la escasez de combustible, y que ha provocado que el porcentaje de áreas cultivadas hasta la fecha llegue tan solo al cincuenta por ciento de lo que se registra usualmente todos los años; el presidente de esa institución, Klaus Frerking, fue más allá y advirtió que si hasta enero próximo no se cultiva el 90 por ciento de lo programado, el panorama alimentario para el país será ‘desastroso’

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se hizo eco de la preocupación de los empresarios agroindustriales y responsabilizó a la ‘incapacidad’ del gobierno de Luis Arce Catacora por la difícil situación que pasa el sector productivo y que repercutirá en todos los hogares bolivianos, debido a que la actual administración no ofrece soluciones a la crisis económica y energética que se agrava día que pasa, sin una luz al final del túnel.

“La alimentación de los bolivianos está en serio riesgo, la incapacidad del gobierno de Arce nos tiene viviendo una situación alarmante; los productores están desesperados y si no hay soluciones prácticas y urgentes, la crisis se convertirá en emergencia”, escribió el gobernador cruceño en su cuenta de la red social X, para luego hacer énfasis en la cadena de valor de los productores cruceños que abarcan a varios sectores que podrían colapsar si no se toman medidas urgentes.

Según la CAO, en esta temporada normalmente se tiene un avance del 40% en el cultivo de maíz, soya y arroz, principalmente; empero, la falta de diésel afectó en el avance de ese trabajo que apenas alcanza un 20% hasta el mes de noviembre, situación que pone en vilo a los productores agropecuarios debido a que entre este mes y diciembre se debe sembrar 1,5 millones de hectáreas, meta que no fue cumplida hasta la fecha.

“El modelo productivo cruceño genera una cadena de valor muy grande, desde el trabajador del campo, el transportista, el comerciante, el técnico, el profesional, el empresario; hasta el hogar de los bolivianos simples y trabajadores que se buscan el sustento día a día. Además, garantiza la seguridad alimentaria en todo el país. Seguir atacándolo es atacar la columna vertebral de la economía en Bolivia”, aseveró el jefe nacional de Creemos.

Por esa razón, Camacho lamentó que el país no encuentre salidas a la crisis que repercute en la economía de los bolivianos debido al modelo económico que no da soluciones a las necesidades y urgencias de las personas y se agrava, dijo, por la corrupción en los diferentes niveles de la administración pública; en consecuencia, pidió a los ciudadanos bolivianos, pero especialmente cruceños, a no votar por el Movimiento al Socialismo (MAS), ni por otro de sus aliados en los comicios de agosto de 2025.

“Evo, Arce y el régimen masista metieron a Bolivia en un callejón sin salida, la empobrecieron, la denigraron, la dividieron y la violentaron. Por eso los bolivianos, en especial los cruceños, NO debemos votar por el MAS ni por cualquier otra sigla o aliado que represente su sistema corrupto y empobrecedor. El mensaje lo tiene la gente, Bolivia necesita un cambio y ese cambio va a salir de quienes producen contra quienes roban y despilfarran”, concluyó.