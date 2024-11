Circula video de un juez besándose con una mujer en plena audiencia virtual, olvidó apagar su cámara

Circula un video en redes sociales presumiblemente del juez de la sala penal tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz

Fuente: ANF

La Paz.- Circula un video en redes sociales presumiblemente del juez de la sala penal tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Henry Sánchez Camacho, besándose con una mujer. El juez olvidó apagar su cámara y todo quedó registrado.

“Mira a ver, está besándose. Ya se ha dado cuenta el abogado”, se escucha decir a una persona que grabó la audiencia virtual que se desarrollaba y que se supone tenía que estar siendo presidida por el juez Sánchez.

Sin embargo, de acuerdo a las imágenes en la pantalla se ve la cámara del juez con su nombre: Henry Sánchez Camacho, pero su silla está vacía y al fondo se puede observar en el sillón presuntamente a él y a una mujer en una clara relación amorosa.

“OLVIDÓ APAGAR LA CÁMARA Y…El Juez Henry Sánchez Camacho (Fue presidente del Tribunal de Justicia de La Paz y es juez de la sala penal 3ra de La Paz) “en plena audiencia” besuqueando a una mujer en su oficina. Qué nivel C…”, escribió el periodista Jhon Arandia en su red X.

La ANF ha intentado comunicarse con los miembros del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina y Cinthia Soto, pero ninguno respondió a su celular. Asimismo, no respondió el responsable de comunicación del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

No existe un dato exacto de cuándo pudo haber sido la audiencia virtual, si es reciente o de un tiempo pasado. No obstante, la modalidad virtual continúa vigente, aunque los jueces o vocales no tendrían que apagar sus cámaras, una prohibición que está vigente por otras experiencias que sucedieron en el pasado.

Mientras se desarrollaba la audiencia el juez se besaba con una mujer. Foto: captura

