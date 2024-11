Cochabamba: Choferes del Transporte Pesado y YPFB acuerdan distribución de combustible en todos los surtidores

El dirigente del sector indicó que sus colegas no pueden seguir haciendo filas y se tiene que abastecer a todos los transportistas y a los productores, que es algo al que se comprometieron tanto YPFB como la ANH.

Lidia Mamani / La Paz

Luego de una reunión que sostuvieron este miércoles en la ciudad de Cochabamba los dirigentes del Transporte Pesado con autoridades de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se acordó que la distribución de combustible, principalmente diésel, se realizará en todos los surtidores de ese departamento, sin restricción alguna como sucedía hasta la fecha.

“Se ha sostenido una reunión luego de la movilización de ayer y se está abasteciendo en todos los surtidores, ya no hay 13 surtidores, la distribución se hará en los 60 surtidores de Cochabamba, lo que significa que la distribución del combustible será el 100%”, informó el dirigente del sector, Héctor Mercado, tras concluir el encuentro con las autoridades de la estatal petrolera.

Indicó que sus colegas no pueden seguir haciendo filas y se tiene que abastecer a todos los transportistas y a los productores, que es algo al que se comprometieron tanto YPFB como la ANH.

“Lo que nosotros hemos planteado es que nuestros transportistas no sufran, porque si el productor no produce, el camionero no viaja y de ser así no se genera economía. Entonces, todos tenemos que trabajar, por eso se ha decidido que no haya surtidores estratégicos y que se tiene que abastecer en todas las estaciones de servicios y eso se tiene que reflejar hasta el fin de semana”, enfatizó el dirigente.

El encuentro se realizó luego que choferes de algunas regiones, entre ellos, de Cochabamba realizaron bloqueos en protesta por la falta de abastecimiento de diésel, lo que les genera que hagan filas durante horas y hasta días. Ante ello, un grupo de afiliados al Transporte Pesado se dirigieron hasta instalaciones de YPFB, donde se sostuvo la reunión, pero que está custodiada por policías ante posibles protestas o tomas.

