“Concluye la era de Evo en el MAS”, señala diputado arcista y pide a evistas buscarse partido para las elecciones 2025

“En este momento no vamos a permitir tibios en nuestro carril, renovador tibio no vamos a querer. Si Andrónico Rodríguez quiere lanzarse a la presidencia no va a ser por el Movimiento Al Socialismo, tiene la invitación crear su propio partido, no va a ser tomado en cuenta por el MAS-IPSP”, agregó.

Por otra parte, arcistas en Santa Cruz celebraron con banda la sentencia del TCP, que aún no llegó a manos de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al menos no hasta el cierre de esta nota (16:30 de este jueves).

En el congreso arcista, el dirigente Grover García juró el 5 de mayo de este año como nuevo presidente de la Dirección Nacional del MAS – IPSP, en lugar de Evo Morales, quien no acudió a este encuentro.

Mientras que Morales desconoció este congreso y exigía el reconocimiento del desarrollado en Lauca Ñ, donde fue reelección como jefes del partido y declarado candidato único para las elecciones judiciales.