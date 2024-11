Creemos: ¿Por qué no hay mandamiento de aprehensión para Morales, cabeza de los bloqueos de carácter político?

El bloqueo, promovido por Evo Morales, duró 23 días y dejó grandes daños económicos al país y varios heridos en los enfrentamientos.

Fuente: Prensa Creemos

La Paz, 13 de noviembre de 2024.- El senador Henry Montero, jefe de la Bancada de Creemos, señaló que los organismos del Estado debían detener al expresidente y dirigente de los cocaleros del Chapare, Evo Morales, por los bloqueos con grave daño a la economía del país, la expulsión de la Policía y la toma de cuarteles militares.

“Nos preocupa de por qué no hay mandamiento de aprehensión para Evo Morales quien encabezó este proceso de marchas y bloqueos. ¿Por qué no hay, le tienen miedo a Evo Morales? (…) Que no se vayan por las ramas, hay una cabeza, es Evo Morales, que debe estar detenido por todo el daño que ha hecho al país”, afirmó Montero.

Tras la aprehensión del dirigente campesino Humberto Claros, aliado de Evo Morales, el legislador argumentó que el evismo protagonizó un bloqueo por intereses y peleas políticas del MAS, por buscar beneficios de una persona que provocó al menos 4.000 millones de dólares de daño económico al Estado boliviano, el alza excesiva de los precios y escasez de los alimentos y los actos relacionados con el delito de sedición, encabezado por Evo Morales.

“Fue una protesta política por una persona que los mismos voceros de Evo Morales salían a decir: ‘si se suspenden los ocho procesos, inmediatamente suspendemos las medidas’; entonces, no era una medida por el pueblo boliviano sino política del MAS y que ha causado mucho daño. El masismo sigue causando daño al país”, subrayó.