De Añez a Evo: a Túpac Katari no lo apadrinaba PDVSA, él no andaba en vagonetas de lujo, ni violaba niñas

La expresidenta Jeanine Añez cuestionó este viernes a Evo Morales, quien en un video se autodenomino como “nieto de Túpac Katari”, pues indicó que ese líder indígena no tenía como padrino a la estatal petrolera venezolana PDVSA y no andaba en vagonetas de lujo, ni violaba niñas

Fuente: https://brujuladigital.net

“A Túpac Katari no lo apadrinaba PDVSA, ni andaba en vagonetas de lujo ni en aviones privados impartiendo instrucciones para que sus seguidores se inmolen por él. Túpac Katari no andaba violando niñas ni escondiéndose de sus delitos porque era un verdadero líder de su pueblo en tiempos que no había democracia, ni república ni Constitución”, escribió Añez en redes sociales.

En uno de los recientes ampliados de sectores sociales que lo respaldan, Morales también cuestionó la actitud de sus seguidores. Dijo que “hacen renegar” porque los dirigentes piden viáticos para el transporte o para apoyar los bloqueos y movilizaciones. “¿Acaso Túpac Katari pedía viáticos?”, cuestionó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En las últimas semanas, Morales fue cuestionado por recibir apoyo de la estatal petrolera PDVSA, por recibir de préstamo vehículos de lujo para movilizarse o aviones para viajar.

El líder del MAS también fue acusado de tener una hija con una menor de edad en 2016. Se indicó que ese no sería el único caso, ya que habría otras denuncias de violación a menores.

“Pero hace 200 años que esto es Bolivia y nadie va a declararlo interdicto por sociópata y megalómano o por creerlo nieto de quien no es su abuelo ni aunque suplante partidas de nacimiento como mandó a hacer con los hijos que ha desparramado negándolos. Esto es Bolivia y Evo Morales por más delirios que tenga, va a responder a la Justicia porque el verdadero t3rrorista, en medio de tanto inocente preso político por su culpa, son sus esbirros y es él”, acotó Añez en redes sociales.

Esta semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también cuestionó a Morales por haber indicado que era nieto de Túpac Katari, caudillo indígena que es reconocido por liderar una rebelión contra colonizadores españoles en el siglo XVIII.

«Yo nunca he escuchado que Túpac Katari haya sido acusado de violar niñas, ni que se hubiese organizado para destruir Bolivia», señaló Del Castillo en alusión a Morales.

BD/JJC