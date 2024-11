“Debería darte vergüenza”: Mira lo que se dijeron un diputado evista y el nuevo presidente del MAS

El Tribunal Supremo Electoral reconoció a Grover García como el nuevo presidente del MAS-IPSP en reemplazo de Evo Morales, quien estuvo al mando del partido durante 27 años.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El diputado evista Héctor Arce y el nuevo presidente del MAS-IPSP, Grover García, protagonizaron un debate tenso anoche en la televisión. El primero dijo que el directivo debería sentir vergüenza por asumir un cargo que no está a su altura y por traicionar la sigla mientras el segundo lo acusó de no justificar el sueldo que gana como diputado.

“Debería darte vergüenza Grover te lo digo así como excompañero del MAS, me daría vergüenza de parte tuya asumir ese cargo, mucho cinismo e hipocresía. Obviamente, las personas que luchamos en la vida para lograr un objetivo, para lograr algo; cuando te cuesta valoras, cuando te cuesta sabes que es producto de tu sacrificio, de tu constancia, de tu reconocimiento. Hoy te jactas de ser el presidente del MAS, para eso yo creo que estás lejos Grover, te lo digo así, lejos, años luz. Un líder tiene que tener el reconocimiento de sus bases, tiene que inspirar respeto, admiración. ¿Qué inspiras hoy? Inspiras deslealtad, traición, realmente qué vergüenza. Si tuvieras algunos principios éticos y morales no asumirías ese cargo”, afirmó en una entrevista con la red Uno.

García, de inmediato respondió: “Para que sepa Héctor Arce nunca, te lo digo en tu cara, nunca has sido dirigente, vos siempre has sido funcionario público, a la fecha sigues siendo funcionario público electo. ¿Qué sabes de un sueño de un dirigente, qué sabes de un congreso, qué sabes de un ampliado? Siempre has sido funcionario (…). Te digo a vos Héctor, eres ingeniero agrónomo, el Evo en 14 años qué ha hecho, no ha resuelto ni la economía del país, por eso estamos tal cual estamos, ahora vos como diputado en cuatro años de qué ganas, de qué te pagamos los bolivianos 22 mil bolivianos o 23 mil bolivianos, de qué te pagamos. Primero rendí cuentas de qué ganas en la cámara de Diputados, ni un proyecto he visto ni de vos ni de tu equipo. Hay que ser autocríticos”.

La división en el MAS-IPSP, el partido que llevó a la presidencia a Evo Morales en 2005 y a Luis Arce en 2020, llegó al plano institucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante un fallo reconoció como legal el congreso del MAS arcista que eligió a Grover García como presidente en reemplazo de Morales.

El Tribunal Supremo Electoral no validó dicho congreso realizado en mayo de este año en la ciudad de El Alto, pero tuvo que reconocer a la nueva directiva debido a un fallo del TCP que es señalado de ser proclive a la administración de Arce.

Con esta determinación, Evo Morales dejó de ser presidente del partido después de 27 años y ahora García dirigirá los desafíos del instrumento político que estuvo en función de gobierno los últimos 20 años.