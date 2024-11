Diputada opositora plantea una prueba antidoping para el expresidente Evo Morales

El expresidente Evo Morales en una reciente entrevista con medio digital argentino acusó al presidente Luis Arce, su exministro de Economía, de buscar su muerte.

Juan Carlos Véliz / La Paz

La diputada Luciana Campero (CC) planteó que el expresidente Evo Morales se someta a una prueba antidoping ante la sospecha de que esté consumiendo estupefacientes debido a algunas declaraciones confusas que realizó en relación a un presunto atentado en su contra.

“Yo creo que Evo Morales lo que tiene es una enfermedad de poder (…), parece que está consumiendo estupefacientes que él mismo produce en el Chapare, yo creo que Evo Morales incluso antes de ser invitado a cualquier programa de televisión o antes de dirigirse a la población debería hacerse una prueba antidoping, yo se lo regalo con mucho gusto señor Evo Morales le regalo la prueba antidoping”, afirmó la parlamentaria opositora.

El exmandatario denunció en octubre que fue víctima de un atentado contra su vida protagonizado por policías. En una primera versión manifestó que él también disparó a sus atacantes, pero después se desdijo.

En una reciente entrevista con un medio argentino afirmó que el presidente Luis Arce, su exministro de Economía, quiere acabar con su vida.

“Tengo miedo. Lo que ha pasado es grave. Yo diría, aunque me detenga, por favor que no me mate Lucho. Le digo de frente, Lucho no me mates. No he hecho ningún daño”, afirmó.

La diputada Campero considera que estas declaraciones podrían ser realizadas bajo efecto de algunas sustancias ilegales, esto explicaría algunas acciones como su intención de “matar de hambre a las ciudades” o su constante “victimismo”.

No es la primera vez que se desafía a Morales a que se realice una prueba antidoping, también lo hicieron desde las filas del arcismo.