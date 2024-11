Diputado Arce: Decreto de importación no resolverá crisis, el litro de gasolina costará Bs 14

El legislador evista comparó la gestión de Luis Arce con la de Hernán Siles Suazo, por lo que pidió al mandatario dejar el cargo por «incompetente».

eju.tv / Video: RKC

El diputado Héctor Arce aseguró este lunes que la decisión del gobierno de Luis Arce, de liberar la importación de combustibles para la comercialización en el mercado local, no solucionará la crisis energética que atraviesa el país, y anticipó que el litro de gasolina costará hasta 14 bolivianos.

«El Decreto Supremo 5271, supuestamente para resolver el problema del combustible, falso, no va a resolver su decreto el tema del combustible, ¿saben por qué? El precio internacional de un litro de gasolina está, más o menos, en 8,14 bolivianos; con los costos de transporte y logística, el litro de gasolina y diésel costará acá, en nuestros surtidores, entre 12 y 14 bolivianos», aseguró.

El Gobierno anunció la anterior semana que, por medio de un decreto, permitirá la libre importación de combustible, principalmente diésel, para abastecer la demanda interna. La norma está en proceso de reglamentación para que capitales privados puedan internar el carburante.

El legislador evista cuestionó la medida y manifestó que la crisis energética persistirá porque el Gobierno no cuenta con los recursos para importar el diésel y la gasolina.

«El problema es que YPFB no paga y no da la orden a las cisternas para cargar. Hemos estado en Paraguay, el jueves había en Asunción 250 cisternas parqueadas que no podían ingresar al parqueo de Avispón. La empresa dice ‘que YPFB nos mande las cisternas que quiera, vamos a cargar en el momento’. No mandan porque no hay dólares, no hay plata«, señaló Arce.

El diputado del ala radical del MAS agregó que el Presidente repite la historia de la administración de Hernán Siles Suazo (10 de octubre de 1982-6 de agosto de 1985), que desembocó en la hiperinflación, por lo que le pidió leer su biografía y dejar el cargo por «incompetente».